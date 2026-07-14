Η εκλογική τύχη της ΝΔ εξαρτάται από την… ΝΔ

Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζονται (για λίγο ακόμη) και στον βαθμό που παίρνει κάποιος ως δεδομένο ότι πιάνουν τον πραγματικό σφυγμό, μπορεί και να θεωρηθούν χρήσιμες.

Αν κάποιος έχει τις επιφυλάξεις του όμως, ή θέλει να σταθεί σε κάποια όχι και τόσο προφανή στοιχεία, θα δει ότι υπάρχουν πολλές «γκρίζες» ζώνες. Μία από αυτές είναι ο βαθμός δυσαρέσκειας από την κυβέρνηση, που σε κάποιες μετρήσεις πλησιάζει ή και ξεπερνά το 70%. Προφανώς, το θέμα εδώ είναι ότι αυτό το ποσοστό δεν έχει συμπαγή πολιτική εκπροσώπηση και είναι κατακερματισμένο, ειδάλλως η κυβέρνηση θα είχε να αντιμετωπίσει εκλογικούς εφιάλτες.

Ένα άλλο ζήτημα όμως είναι και τι τμήμα αυτού του ποσοστού μπορεί να προέρχεται από τη ΝΔ, ή να είναι πρόθυμο να ακούσει πολιτικές φωνές όπως του Αντώνη Σαμαρά ή – στην περίπτωση που φοράει καραμανλική κονκάρδα – να ψηφίσει με άλλα κριτήρια από τα (θεωτρητικώς) προφανή. Κοινώς, όπως λέγεται στην πολιτική πιάτσα, η εκλογική τύχη της κυβέρνησης εξαρτάται από το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της ΝΔ και πώς αυτό θα εκφραστεί…