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Η εκλογική τύχη της ΝΔ εξαρτάται από την… ΝΔ
Ανεμοδείκτης
12:27 - 14 Ιουλ 2026

Η εκλογική τύχη της ΝΔ εξαρτάται από την… ΝΔ

Άγγελος Κωβαίος
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Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζονται (για λίγο ακόμη) και στον βαθμό που παίρνει κάποιος ως δεδομένο ότι πιάνουν τον πραγματικό σφυγμό, μπορεί και  να θεωρηθούν χρήσιμες.

Αν κάποιος έχει τις επιφυλάξεις του όμως, ή θέλει να σταθεί σε κάποια όχι και τόσο προφανή στοιχεία, θα δει ότι υπάρχουν πολλές «γκρίζες» ζώνες. Μία από αυτές είναι ο βαθμός δυσαρέσκειας από την κυβέρνηση, που σε κάποιες μετρήσεις πλησιάζει ή και ξεπερνά το 70%. Προφανώς, το θέμα εδώ είναι ότι αυτό το ποσοστό δεν έχει συμπαγή πολιτική εκπροσώπηση και είναι κατακερματισμένο, ειδάλλως η κυβέρνηση θα είχε να αντιμετωπίσει εκλογικούς εφιάλτες.

Ένα άλλο ζήτημα όμως είναι και τι τμήμα αυτού του ποσοστού μπορεί να προέρχεται από τη ΝΔ, ή να είναι πρόθυμο να ακούσει πολιτικές φωνές όπως του Αντώνη Σαμαρά ή – στην περίπτωση που φοράει καραμανλική κονκάρδα – να ψηφίσει με άλλα κριτήρια από τα (θεωτρητικώς) προφανή. Κοινώς, όπως λέγεται στην πολιτική πιάτσα, η εκλογική τύχη της κυβέρνησης εξαρτάται από το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της ΝΔ και πώς αυτό θα εκφραστεί…

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2026 - 13:25
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