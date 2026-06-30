Στρατηγική κατευνασμού Καραμανλή - Σαμαρά

Σε τρία μέτωπα εστιάζει ο προεκλογικός αγώνας της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.

Το πρώτο είναι η εξόρμηση των βουλευτών στην περιφέρεια για να διαφημίσουν το έργο της κυβέρνησης. Το δεύτερο είναι η προσπάθεια συγκράτησης στελεχών του κόμματος που κρίνεται ότι μπορεί να κινηθούν προς το κόμμα Σαμαρά - όταν και εάν αυτό τελικά ανακοινωθεί. Το τρίτο είναι η προσπάθεια αποκατάστασης της επικοινωνίας μεταξύ Μητσοτάκη - Καραμανλή.

Ο φόβος είναι πως αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα θα πάρει υψηλό ποσοστό στην Πελοπόννησο και αν ο Καραμανλής σιωπηλά “δώσει γραμμή” υπέρ του Σαμαρά στη Βόρεια Ελλάδα, τελικά το κόμμα Σαμαρά θα βρεθεί αρκετά ισχυρό και θα περιορίσει κατά κρίσιμο ποσοστό την ισχύ της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές.

Η είδηση είναι ότι η προσπάθεια αυτή προς το παρόν δεν αποδίδει ικανοποιητικά. Ο Καραμανλής δεν “μαλακώνει” έναντι του Μητσοτάκη, ο Σαμαράς έχει δώσει εντολή στους δικούς του να τραβήξουν όσο περισσότερα στελέχη μπορούν από τη ΝΔ.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί αλλά από ότι φαίνεται θα χρειαστεί περισσότερα από την αποστολή “πρεσβευτών φιλίας”. Θα χρειαστεί απευθείας προσέγγιση των δυο από τον Μητσοτάκη.