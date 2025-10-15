Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας Interstar, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαγωγή και εξαφάνιση βιντεοληπτικού υλικού. Παρούσα στη δίκη ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος οικογενειών θυμάτων.
17:43 - 15 Οκτ 2025
Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στην τραγωδία των Τεμπών αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου, μετά τη διακοπή της σημερινής διαδικασίας λόγω παρέλευσης ωραρίου.