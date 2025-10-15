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Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Ειδήσεις
17:43 - 15 Οκτ 2025

Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Reporter.gr Newsroom
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Η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στην τραγωδία των Τεμπών αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου, μετά τη διακοπή της σημερινής διαδικασίας λόγω παρέλευσης ωραρίου.

Κατηγορούμενοι είναι δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της εταιρείας Interstar, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαγωγή και εξαφάνιση βιντεοληπτικού υλικού. Παρούσα στη δίκη ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος οικογενειών θυμάτων.

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