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ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις εκ των κατηγορουμένων - Οι απολογίες συνεχίζονται
Ειδήσεις
14:09 - 16 Δεκ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις εκ των κατηγορουμένων - Οι απολογίες συνεχίζονται

Reporter.gr Newsroom
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H διαδικασία των απολογιών για τους 15 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε σήμερα (16/12) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, επτά από τους κατηγορούμενους οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, με τους δύο εξ αυτών να αποχωρούν ήδη ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν πατέρα και τον γιο του, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστήριξαν κατά την απολογία τους, έλαβαν τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτές είχαν χορηγηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα, ενώ στον πατέρα επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ελεύθερη αφέθηκε και η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, επίσης με περιοριστικούς όρους.

Οι καταθέσεις των 15 κατηγορουμένων αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Πέμπτη, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τα παρακάτω αδικήματα:

  • Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση   
  • Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης   
  • Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης  
  • Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού
  • Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των 120 χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. 
  • Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου και τέλος
  • Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2025 - 14:33
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