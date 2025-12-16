ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρεις εκ των κατηγορουμένων - Οι απολογίες συνεχίζονται

H διαδικασία των απολογιών για τους 15 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε σήμερα (16/12) στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, επτά από τους κατηγορούμενους οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, με τους δύο εξ αυτών να αποχωρούν ήδη ελεύθεροι, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ειδικότερα, πρόκειται για έναν πατέρα και τον γιο του, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστήριξαν κατά την απολογία τους, έλαβαν τις συγκεκριμένες επιδοτήσεις χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτές είχαν χορηγηθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα, ενώ στον πατέρα επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ελεύθερη αφέθηκε και η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, επίσης με περιοριστικούς όρους.

Οι καταθέσεις των 15 κατηγορουμένων αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Πέμπτη, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται τα παρακάτω αδικήματα: