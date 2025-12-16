Ο Κασσελάκης, ο στυλίστας της Γκίλφοϊλ και η… Τζάκρη

Μπορεί το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη να μην «φτούρησε», όμως ο ίδιος ο άλλοτε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν θα στενοχωρηθεί και πολύ.

Αυτοί που λογικά θα ανησυχούν και μάλιστα πολύ, είναι οι βουλευτές που είχαν αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, συντάχθηκαν με το Κίνημα Δημοκρατίας του Κασσελάκη, έμειναν τελικά ανεξάρτητοι-μετέωροι και τώρα θα αναζητούν την τύχη τους, ποιος ξέρει πού. Πρώτη μεταξύ αυτών, η Θεοδώρα Τζάκρη.

Πέραν της ολοκλήρωσης του κύκλου του κόμματος, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που διακινήθηκε ως πληροφορία από τηλεοπτική εκπομπή της πρωινής ζώνης: η πολύ καλή γνωριμία του Στέφανου Κασσελάκη και του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ με τον στυλίστα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Φάνσι Τζέιμς. Αν έχει διατηρηθεί έστω σε κοινωνικό επίπεδο η επαφή Κασσελάκη – Τζάκρη, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσει τη βουλευτή του Κινήματος η αμερικανίδα πρέσβειρα – ή έστω ο στυλίστας της, που, λογικά, θα ενθουσιαστεί…