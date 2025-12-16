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Μητσοτάκης: Δημιουργία διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα - Εκλογές το 2027, υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο
Πολιτική
14:00 - 16 Δεκ 2025

Μητσοτάκης: Δημιουργία διακομματικής επιτροπής για τον πρωτογενή τομέα - Εκλογές το 2027, υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Τη δημιουργία διακομματικής επιτροπής στη Βουλή για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Vidcast «Θα σας ειδοποιήσουμε» με τους Κωνσταντίνο Κίντζιο και Σπύρο Ανδριανό. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, στόχος είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με ευρεία συναίνεση, στο πλαίσιο της ατζέντας της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «μία από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε με την παλιά Ελλάδα που μας πλήγωσε και μας χρεοκόπησε», υπογραμμίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας θα βρεθεί στο επίκεντρο των κυβερνητικών παρεμβάσεων. «Ας δημιουργήσουμε άμεσα μια επιτροπή στη Βουλή, με διακομματικό προεδρείο, και να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο με ευρύτερη συναίνεση για την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ξέρω για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι

Μιλώντας για την κατάσταση της χώρας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις «δύο διαφορετικές Ελλάδες». «Την ίδια μέρα δύο διαφορετικές Ελλάδες: Πιερρακάκη Πρόεδρο Eurogroup και τον επονομαζόμενο “Φραπέ”. Ξέρω με ποια Ελλάδα είμαι και για ποια Ελλάδα αγωνίζομαι. Υπάρχουν μάχες που θα χάσουμε, αλλά τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η απάντηση είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Υπενθύμισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος τα 950 ευρώ, προσθέτοντας όμως ότι αυτό «δεν αρκεί». Στον προϋπολογισμό προβλέπονται 1,76 δισ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές για τη στήριξη των πολιτών.

Αναφορικά με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων. Όπως εξήγησε, «οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η φορολογία τους επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντικά μειωμένη. Και επίσης, εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από όσα εισπράτταμε πριν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη, έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος». Σχετικά με την προκαταβολή φόρου πρόσθεσε: «Κρατήστε έναν αστερίσκο για να με ξαναρωτήσετε του χρόνου».

Στο πεδίο της ασφάλειας και της παραβατικής οδικής συμπεριφοράς, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στρατηγική της «μηδενικής ανοχής». Τόνισε ότι «ο συνδυασμός του νέου ΚΟΚ, των αυξημένων ελέγχων και των καμερών θα αλλάξουν τα πάντα», προσθέτοντας ότι «οι κλήσεις στους “επώνυμους” δείχνουν ότι δεν υπάρχουν πια δυνατότητες παρεμβάσεων: “σβήσε μου την κλήση”».

Όσον αφορά τα πανεπιστήμια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «τα άβατα στα πανεπιστήμια σπάσανε» και ότι «η Αστυνομία μπορεί να μπαίνει και να πετάει έξω τους “μπαχαλάκηδες”», χαρακτηρίζοντας αυτήν την εξέλιξη ως «μια σημαντική επιτυχία».

Εκλογές το 2027: Υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες

Τέλος, σε ερώτηση για τη ζωή του μετά την πολιτική και την πιθανότητα συγγραφής βιβλίου, απάντησε: «Ας γράψουν οι άλλοι τα βιβλία για εμάς». Όπως εξήγησε, «υπέγραψα τετραετές συμβόλαιο με τους Έλληνες πολίτες» και «το 2027 έχουν δύο δυνατότητες: να με απολύσουν ή να μου ανανεώσουν το συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια ακόμα». Πρόσθεσε ότι «η πολιτική δεν είναι για πάντα» και ότι «σίγουρα θα δουλέψω μετά την πολιτική».

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