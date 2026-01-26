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Συντονιστική των Δικηγόρων: Να καταργηθεί άμεσα η νεα διάταξη για τη συνεπιμέλεια
Ειδήσεις
22:32 - 26 Ιαν 2026

Συντονιστική των Δικηγόρων: Να καταργηθεί άμεσα η νεα διάταξη για τη συνεπιμέλεια

Reporter.gr Newsroom
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Την άμεση κατάργηση της πρόσφατης τροποποίησης του Αστικού Κώδικα, η οποία συνδέθηκε με την δικαστικη διαμάχη οικογενειακού δικαίου της Ολγας Κεφαλογιάννη, ζητεί η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Οι εκπρόσωποι του δικηγορικού σώματος υπογραμμίζουν ότι οι Κώδικες αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του νομικού συστήματος και η τροποποίησή τους πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φειδώ, καθώς οι διαρκείς αλλαγές συνιστούν σοβαρή παθογένεια που έρχεται σε σύγκρουση με τις αρχές του Κράτους Δικαίου.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η τροποποίηση του άρθρου 1536 του Αστικού Κώδικα, για την οποία η Συντονιστική Επιτροπή τονίζει ότι δεν ακολουθήθηκαν οι κανόνες της καλής νομοθέτησης. Όπως επισημαίνεται, οι σχετικές διατάξεις δεν τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, ενώ ενσωματώθηκαν σε ένα σχέδιο νόμου με εντελώς άσχετο περιεχόμενο. Η κίνηση αυτή κρίνεται ως αντίθετη με τη συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 75, ενώ καταγγέλλεται και ο χαρακτηρισμός των ρυθμίσεων ως "επειγουσών", τη στιγμή που το υπάρχον νομικό πλαίσιο κρίνεται ήδη επαρκές μέσω της δυνατότητας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων.

Αναλύοντας τη συγκεκριμένη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1536 ΑΚ, η οποία εισήχθη με τον νόμο 5264/2025, η Επιτροπή εκφράζει έντονο προβληματισμό για τη σκοπιμότητά της. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η διατύπωση είναι νομοτεχνικά "κακότεχνη" και στερείται μεταβατικών διατάξεων, με αποτέλεσμα να μην επιλύει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Αντιθέτως, η δυνατότητα που δίνεται πλέον για μεταρρύθμιση μιας οριστικής απόφασης ενώ εκκρεμεί η έφεση, θεωρείται ότι προκαλεί έντονη δικονομική σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου, χωρίς να συμβάλλει στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης.

Καταλήγοντας, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει στην άμεση κατάργηση της εν λόγω διάταξης. Ξεκαθαρίζει ότι για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή στους Κώδικες είναι απαραίτητη η σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και η διεξαγωγή ουσιαστικής διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι υπενθυμίζουν τον θεσμικό τους ρόλο ως νομικοί αρωγοί και σύμβουλοι της Πολιτείας, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να σεβαστεί τις θεσμοθετημένες διαδικασίες πριν από κάθε νομοθετική παρέμβαση.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση αναλυτικά:

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, κατά τη συνεδρίασή της στις 26.1.2026, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Οι Κώδικες, ως βασικά νομοθετήματα – πυλώνες του νομικού μας συστήματος, θα πρέπει να έχουν διαχρονική ισχύ και η όποια τροποποίησή τους θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φειδώ και μετά από πλήρη διαβούλευση. Οι διαρκείς τροποποιήσεις τους συνιστούν σοβαρή παθογένεια που δεν συνάδει με το Κράτος Δικαίου.

2. Είναι προφανές ότι, στην πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 1536 ΑΚ δεν ακολουθήθηκαν οι κανόνες της καλής νομοθέτησης καθότι αφενός ουδέποτε οι σχετικές διατάξεις τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και αφετέρου ενσωματώθηκαν σε Σχέδιο Νόμου με άσχετο περιεχόμενο, παρά την περί την αντίθετη συνταγματική πρόβλεψη (75 παρ. 5 Σ) και μάλιστα ως επείγουσες ρυθμίσεις, χωρίς να συντρέχουν προς τούτο σχετικές προϋποθέσεις, αφού το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές διά της δυνατότητας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων.

3. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1536 ΑΚ, ως εισήχθη με τη διάταξη του άρθρου 109 ν. 5264/2025, πέραν της κακότεχνης νομοτεχνικής διατύπωσής της, δημιουργεί έντονο προβληματισμό ως προς τη σκοπιμότητά της, λαμβανομένου υπόψη του επαρκούς πλαισίου δικαστικής προστασίας, της έλλειψης μεταβατικών διατάξεων και του γεγονότος ότι ουδέν, εν τέλει, πρόβλημα επιλύει. Αντιθέτως, κατά το μέρος που δίνει τη δυνατότητα μεταρρύθμισης οριστικής απόφασης ενώ εκκρεμεί η ασκηθείσα έφεση, δημιουργεί δικονομική σύγχυση, ανασφάλεια δικαίου και ουδόλως συμβάλει στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί την Πολιτεία να προβεί άμεσα στην κατάργηση της άνω διάταξης. Πριν τη θεσμοθέτηση διατάξεων και κυρίως εκείνων που αφορούν σε αλλαγές στους Κώδικες θα πρέπει να υπάρχει σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και έγκαιρη και ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδίως την Ολομέλεια και τους Δικηγορικούς Συλλόγους που αποτελούν, εκ του νόμου, νομικούς αρωγούς και συμβούλους της Πολιτείας.

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