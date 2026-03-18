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ΣτΕ: Δικαίωμα πρόσβασης του πατέρα στα δεδομένα του παιδιού, ακόμη και χωρίς επιμέλεια
Ειδήσεις
20:48 - 18 Μαρ 2026

ΣτΕ: Δικαίωμα πρόσβασης του πατέρα στα δεδομένα του παιδιού, ακόμη και χωρίς επιμέλεια

Reporter.gr Newsroom
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Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι ένας διαζευγμένος πατέρας, ο οποίος διατηρεί τη γονική μέριμνα, αλλά δεν έχει την επιμέλεια του ανήλικου παιδιού του, δικαιούται πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το παιδί του, όπως δεδομένα σχετικά με ειδική αγωγή που παρακολουθεί σε Κέντρο Λόγου.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο πατέρας προσέφυγε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητώντας να του δοθεί πρόσβαση στα στοιχεία του ανήλικου γιου του. Η Αρχή έκανε δεκτό το αίτημά του και έδωσε εντολή στο Κέντρο Λόγου να ικανοποιήσει το σχετικό δικαίωμα πρόσβασης.

Ωστόσο, το Κέντρο δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση, με αποτέλεσμα η Αρχή να του επιβάλει δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000 ευρώ: 3.000 ευρώ για την άρνηση παροχής πρόσβασης και 5.000 ευρώ για μη συμμόρφωση με την εντολή της.

Ο πατέρας ζητούσε συγκεκριμένα πληροφορίες για τις συνεδρίες που είχε παρακολουθήσει το παιδί, καθώς και τα σχετικά οικονομικά παραστατικά, αιτήματα τα οποία το Κέντρο αρνήθηκε να ικανοποιήσει.

Στη συνέχεια, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο με την απόφαση 312/2026 του Δ΄ Τμήματος επικύρωσε τη θέση της Αρχής. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πατέρας άσκησε νόμιμα το δικαίωμα πρόσβασης εκ μέρους του ανήλικου τέκνου του.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το δικαίωμα αυτό συνδέεται άμεσα με τη γονική μέριμνα και την υποχρέωση του γονέα να ενημερώνεται για ζητήματα που αφορούν το παιδί του, ανεξάρτητα από το ποιος έχει την επιμέλεια.

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