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Κεφαλογιάννη: Αρνείται τα περί «φωτογραφικής» τροπολογίας για τη συνεπιμέλεια - Κάλυψη από Φλωρίδη, αντίδραση Μάτσα
Πολιτική
15:07 - 23 Ιαν 2026

Κεφαλογιάννη: Αρνείται τα περί «φωτογραφικής» τροπολογίας για τη συνεπιμέλεια - Κάλυψη από Φλωρίδη, αντίδραση Μάτσα

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επέλεξε να απαντήσει με μία ανάρτησή της στο facebook στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια που πέρασε το υπουργείο Δικαιοσύνης και «ταιριάζει» απόλυτα με προσωπική της υπόθεση.

Η κυρία Κεφαλογιάννη έκανε χρήση της ρύθμισης, αλλά αρνείται πως πρόκειται για «φωτογραφική διάταξη».

Στη δήλωσή της αναφέρει συγκεκριμένα πως «η ρύθμιση προτάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης» και εκτός από την ίδια την ψήφισαν ακόμη 179 βουλευτές.

Αναλυτικά γράφει:

«Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού. Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».

Κάλυψη από Φλωρίδη, αντίδραση Μάτσα

Να σημειώσουμε πως ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, τοποθετήθηκε για το θέμα και κάλυψε την κα. Κεφαλογιάννη, χαρακτηρίζοντας απαραίτητη τη συγκεκριμένη διάταξη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvru723i9dd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αντίθετα, ο Μίνως Μάτσας, πρώην σύζυγος της κας. Κεφαλογιάννη, την κατηγορεί πως η ίδια έφερε τροπολογία για τη συνεπιμέλεια τέκνων ώστε εκείνη να σπεύσει να εκμεταλλευτεί τη ρύθμιση.

Στο εξώδικο, ο κ. Μάτσας υποστηρίζει ότι λίγες ημέρες μετά την απόφαση του δικαστηρίου για συνεπιμέλεια των παιδιών τους, πήγε τροπολογία στη Βουλή σε νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις 19 Δεκεμβρίου με τον χαρακτήρα του επείγοντος, που αφορά στην επιμέλεια τέκνων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvzdy63vm8p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 15:28
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