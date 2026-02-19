Κιβωτός του Κόσμου: Καταδίκη σε δεύτερο βαθμό για τον πατέρα Αντώνιο – Η ποινή και οι επόμενες εξελίξεις
22:30 - 19 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ένοχο έκρινε την Πέμπη (19/2) το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών τον πατέρα Αντώνιο για σειρά πράξεων που αφορούν κακοποιήσεις ανηλίκων οι οποίοι φιλοξενούνταν στην «Κιβωτό του Κόσμου». Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον καταδίκασε για 9 από τις 19 πράξεις που του αποδίδονταν, όλες σε βαθμό πλημμελήματος, κρίνοντάς τον ένοχο για περισσότερα αδικήματα σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση, όπου είχε καταδικαστεί για πέντε.

Ποινή φυλάκισης 9 ετών - Εξαγοράσιμη τα €60.000

Συγκεκριμένα, καταδικάστηκε –κατά περίπτωση– για έξι πράξεις βαριάς σωματικής βλάβης ανηλίκων υπό την προστασία του, καθώς και για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνη και απλή σωματική βλάβη και σε απειλή.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 8 έτη. Ωστόσο, η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, με αποτέλεσμα ο καταδικασθείς να μπορεί να παραμείνει εκτός φυλακής καταβάλλοντας ποσό που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ. Η τελεσίδικη ποινή είναι σχεδόν διπλάσια από την πρωτόδικη των 51 μηνών, καθώς μετά την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας η υπόθεση εξετάστηκε εκ νέου και ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για περισσότερες πράξεις.

Πατέρας Αντώνιος: Αδυνατεί να εξαγοράσει την ποινή του – «Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ελπίζοντας στην βοήθειά του»

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας Αντώνιος τοποθετήθηκε δημόσια, κάνοντας λόγο για αδυναμία καταβολής της εξαγοράς της ποινής και αφήνοντας αιχμές για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όπως ανέφερε, προσβλέπει στη στήριξη πολιτών, επικαλούμενος τις οικονομικές του δυσκολίες.

Ολόκληρη η δήλωσή του έχει ως εξής:

«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρεις, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.
Ζω με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και, κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλω ακόμη και την οποιαδήποτε ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στη βοήθειά του.
Η επιβληθείσα ποινή στρώνει τον δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει.
Ο πατήρ Αντώνιος».

Οι υπόλοιποι καταδικασθέντες

Σημειώνεται ότι με την ίδια απόφαση, τέσσερις ακόμη συνεργάτες του –μεταξύ των οποίων πρώην μέλος της διοίκησης της οργάνωσης, ο πρώην υπεύθυνος παιδαγωγών Βόλου και η πρώην διευθύντρια της δομής στον Βόλο– καταδικάστηκαν για πράξεις βαριάς και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απλής σωματικής βλάβης, απειλής και έκθεσης. Οι ποινές τους κυμάνθηκαν από 1 έτος και 8 μήνες έως 4 έτη και 7,5 μήνες. Σε δύο περιπτώσεις οι ποινές μετατράπηκαν σε χρηματικές, ενώ για τους άλλους δύο αποφασίστηκε αναστολή εκτέλεσης. Παράλληλα, δύο κατηγορούμενοι απαλλάχθηκαν πλήρως από τις κατηγορίες.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων των θυμάτων

Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τα θύματα εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, σχολιάζοντας τόσο την απόφαση όσο και τη στάση του καταδικασθέντος ιερέα. Στέκονται ιδιαίτερα στην εισαγγελική πρόταση να διερευνηθούν τυχόν ψευδείς καταθέσεις τεσσάρων πρώην φιλοξενούμενων της «Κιβωτού», οι οποίοι ανακάλεσαν τις αρχικές τους καταθέσεις, ενώ επισημαίνουν ότι εκκρεμεί νέα δίκη σε βάρος του στις 18 Μαρτίου 2026, που αφορά, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ασέλγειες.

Αναλυτικότερα, στη δήλωσή τους οι δικηγόροι Κλειώ Παπαπαντολέων, Μαριαλένα Παπαχρήστου, Ανδρέας Ματσακάς, Χρήστος Λαμπάκης, Γιώργος Σάρλης, Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης, Βένια Κορδού, Ναταλία Χρυσάγη και Ηρώ Μεταξάκη αναφέρουν:

«Το Εφετείο, μετά από ακροαματική διαδικασία 9 μηνών, καταδίκασε ομοφώνως σε β’ βαθμό τον πατέρα Αντώνιο και τέσσερις στενούς συνεργάτες του για ξυλοδαρμούς, απομονώσεις και εξαναγκαστικές, εξαντλητικές εργασίες σε βάρος ανηλίκων, επιβάλλοντας στον π. Αντώνιο φυλάκιση 9,5 ετών, ενώ αθώωσε δύο άλλους κατηγορουμένους, έναν εξ αυτών απόντα. Το Δικαστήριο, υιοθετώντας τη σχετική εισαγγελική πρόταση, ζητά να διερευνηθούν οι ψευδείς καταθέσεις τεσσάρων πρώην φιλοξενούμενων της Κιβωτού, που ανακάλεσαν τις αρχικές ενοχοποιητικές καταθέσεις τους, καθώς και να αναζητηθούν τυχόν ηθικός αυτουργός και συνεργοί. Ο π. Αντώνιος, αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο, προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αποφύγει τις ερωτήσεις του Δικαστηρίου και να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας, ενόψει των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων σε βάρος του, ιδίως της δίκης των ασελγειών στις 18.03.2026».

