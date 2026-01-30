ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία σε Πειραιά και Σαλαμίνα στις 6 Φεβρουαρίου

Η ΑΔΕΔΥ προκηρύσσει 24ωρη απεργία για την περιοχή του Πειραιά και της Σαλαμίνας την επόμενη Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026, ενώ αντίστοιχη απόφαση έχει ληφθεί και για την περιοχή της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, η κινητοποίηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτημάτων σωματείων εργαζομένων σε δημόσιες υπηρεσίες των περιοχών αυτών και με βάση τις αποφάσεις του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και άλλων φορέων. Η απεργία καλύπτει όλους τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον δημόσιο τομέα της περιοχής και αποσκοπεί στην έκφραση της αντίθεσης των εργαζομένων στις εξελίξεις που σχετίζονται με τους διεθνείς ανταγωνισμούς για τα λιμάνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει επίσης ότι «το ζήτημα για το αν το λιμάνι του Πειραιά θα ανήκει στην κινέζικη Cosco ή στις αμερικανικές εταιρείες, καθώς και ποιος θα επωφεληθεί από τα σχέδια των ΗΠΑ για το λιμάνι της Ελευσίνας, δεν αποτελεί επιλογή των εργαζομένων. Δεν πρόκειται να διαλέξουμε ποιος θα καρπώνεται τον ιδρώτα μας, αν θα εμπλακούμε σε πολεμικές συγκρούσεις ή αν οι κρίσιμες υποδομές -λιμάνια, ναυπηγεία- θα είναι ιδιωτικές ή κρατικές».

Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ αναφέρεται στην πρόσφατη πυρκαγιά στα καζάνια της εταιρείας Coral Gas στο Πέραμα, κοντά σε κατοικίες, αθλητικούς χώρους και το λιμάνι, ως «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Η περιοχή, που φιλοξενεί πάνω από 140 καζάνια και πλήθος κατοίκων και εργαζομένων, όπως και τα καζάνια της Oil One στη Δραπετσώνα που συνδέονται με προβλήματα υγείας, δημιουργεί ένα επικίνδυνο περιβάλλον με σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στην 24ωρη απεργία, η οποία θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με δράσεις λιμενεργατών σε Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, στη χώρα των Βάσκων και στο Μαρόκο, ενάντια στη στρατηγική αξιοποίησης των λιμανιών για ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πολέμους και διεθνείς συγκρούσεις, αλλά και στις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και συμμάχων τους και Κίνας–Ρωσίας για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πόρων, εμπορικών οδών και πρώτων υλών.

Τέλος, οι εργαζόμενοι καλούνται να παραστούν στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσουν τα σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της περιοχής την ίδια ημέρα.