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ΟΛΠ: Αλληλεγγύη και έμπρακτη στήριξη στη Σαλαμίνα μετά την καταστροφική
Ναυτιλία
14:00 - 19 Αυγ 2026

ΟΛΠ: Αλληλεγγύη και έμπρακτη στήριξη στη Σαλαμίνα μετά την καταστροφική

Reporter.gr Newsroom
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Η ΟΛΠ Α.Ε. εκφράζει τη βαθιά της λύπη και τη συμπαράστασή της προς τον Δήμο Σαλαμίνας, τους κατοίκους και όλους όσοι δοκιμάστηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η σκέψη μας βρίσκεται στους ανθρώπους που επλήγησαν, στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πυρκαγιάς, καθώς και στους πυροσβέστες, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπισή της και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών.

Η ΟΛΠ Α.Ε. βρίσκεται και θα παραμείνει κοντά στον Δήμο Σαλαμίνας και στους πολίτες της, δηλώνοντας έτοιμη να συνδράμει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στην παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας και υποστήριξης.

Η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η έμπρακτη στήριξη της τοπικής κοινωνίας αποτελούν για τον Οργανισμό σταθερή προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και δοκιμασίας.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους τους πληγέντες και ευχόμαστε δύναμη σε όλους όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής.

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