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Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης
Ειδήσεις
18:24 - 16 Αυγ 2026

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Απεγκλωβίστηκαν 364 άτομα δια θαλάσσης

Reporter.gr Newsroom
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Στους 364 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μεγάλες πυρκαγιές.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τα οποία παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkqgrgwxj05t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkqg0vqeuubt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkqg4dhcwe95?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Από τη φωτιά δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkqgfhntuj6h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 16/08/2026 - 18:29
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