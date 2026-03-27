ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν μεγάλη ποσότητα λαθραίων πούρων Αβάνας αξίας 440.000 ευρώ

Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων, οι αρχές εντόπισαν έναν επιβάτη κουβανικής υπηκοότητας, ο οποίος είχε φτάσει στην Αθήνα μέσω Τουρκίας, μεταφέροντας στις αποσκευές του 43 κιλά λαθραίων πούρων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:
- Καταμετρήθηκαν συνολικά 2.806 τεμάχια πούρων από διάφορες γνωστές μάρκες.
- Η συνολική φορολογητέα αξία τους υπολογίζεται σε 440.000 ευρώ.
- Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι φτάνουν τα 280.000 ευρώ.
Ο επιβάτης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ τα λαθραία προϊόντα κατασχέθηκαν.