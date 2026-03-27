ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν μεγάλη ποσότητα λαθραίων πούρων Αβάνας αξίας 440.000 ευρώ

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Ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων κατέγραψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων, οι αρχές εντόπισαν έναν επιβάτη κουβανικής υπηκοότητας, ο οποίος είχε φτάσει στην Αθήνα μέσω Τουρκίας, μεταφέροντας στις αποσκευές του 43 κιλά λαθραίων πούρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

Καταμετρήθηκαν συνολικά 2.806 τεμάχια πούρων από διάφορες γνωστές μάρκες.

Η συνολική φορολογητέα αξία τους υπολογίζεται σε 440.000 ευρώ.

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι φτάνουν τα 280.000 ευρώ.

Ο επιβάτης συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ τα λαθραία προϊόντα κατασχέθηκαν.