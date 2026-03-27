Σάντσεθ: Χρειαζόμαστε προοδευτικές κυβερνήσεις, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει τη διαφορά

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, απέστειλε επιστολή στον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή την έναρξη του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα της Παρασκευής (27/3).

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επισημαίνει την ανάγκη προοδευτικών κυβερνήσεων εντός της ΕΕ και διατυπώνει την πεποίθηση πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει πυλώνα για αλλαγή διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η επιστολή Πέδρο Σάντσεθ, Πρωθυπουργού Ισπανίας και Προέδρου Σοσιαλιστικής Διεθνούς στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:

Αγαπητά μέλη του ΠΑΣΟΚ,

Αγαπητέ Νίκο,

Ως Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και εκ μέρους του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE), θα ήθελα να σας απευθύνω τους θερμότερους χαιρετισμούς για το Συνέδριό σας.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Ως πολύτιμο μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, έχει πάντοτε συμβάλει στις προσπάθειες για μια πιο δίκαιη, βασισμένη σε κανόνες, διεθνή κοινωνία.

Αγαπητέ Νίκο,

παρακολουθούμε με αλληλεγγύη τον αγώνα σου για το κράτος δικαίου και ένα δίκαιο σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Σήμερα, τα κόμματά μας οφείλουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προώθηση της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου, της ισότητας των φύλων, καθώς και των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το διεθνές περιβάλλον είναι πιο σύνθετο από ποτέ. Είπα «όχι στον πόλεμο», διότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε μονομερείς πρωτοβουλίες που παραβιάζουν τους κανόνες που επιχειρήσαμε να καθιερώσουμε μετά τις καταστροφικές συνέπειες δύο παγκόσμιων πολέμων. Οφείλουμε να είμαστε συνεπείς. Για τον λόγο αυτό, λάβαμε επίσης σαφή θέση όσον αφορά στην Ουκρανία και στη Γάζα.

Είναι ύψιστης σημασίας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κινητοποιηθούμε, διότι χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση. Αυτό είναι κρίσιμο για την Ευρώπη, κρίσιμο για όλες τις ηπείρους. Αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για να διασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες το δικαίωμα στην προσιτή στέγαση, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση.

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά και αποτελεί βασικό εταίρο στην κοινή μας προσπάθεια.

Σας εύχομαι ένα ιδιαίτερα παραγωγικό Συνέδριο και εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς