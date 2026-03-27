Βουτιά για το Bitcoin: Τι το οδηγεί κάτω από τα $67.000

Η τιμή του Bitcoin υποχώρησε ξανά το πρωί της Παρασκευής (27/3), φτάνοντας σε χαμηλό πολλών ημερών στα 67.500 δολάρια, αφού απορρίφθηκε κοντά στα 69.000 δολάρια λίγες ώρες νωρίτερα.

Αυτό σημαίνει ότι το κρυπτονόμισμα έχει χάσει περίπου 4.500 δολάρια μέσα σε μόλις δύο ημέρες, καθώς είχε κορυφωθεί στις 72.000 δολάρια την Τετάρτη. Η τελευταία ημερήσια πτώση έρχεται ενώ η Βασιλική Κυβέρνηση του Μπουτάν συνεχίζει να μεταφέρει μέρος των αποθεμάτων της σε BTC, πιθανότατα με σκοπό την πώληση.

Έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές τέτοιες μεταφορές από τότε που ξεκίνησε η διόρθωση από τα 72.000 δολάρια, μετακινώντας πάνω από 45 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν αποστολή στρατευμάτων στο Ιράν;

Πέρα από τις κινήσεις του Μπουτάν που ενδέχεται να επηρέασαν την πτώση της τιμής του BTC, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να παρουσιάζει καθημερινές εξελίξεις. Μόλις χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «ικετεύει» για συμφωνία και μάλιστα έστειλε 10 πλοία με πετρέλαιο ως «δώρο».

Σήμερα, ωστόσο, εμφανίστηκαν αναφορές ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή έως και 10.000 επιπλέον στρατιωτών στην περιοχή, προκειμένου να δώσουν στον Τραμπ «περισσότερες στρατιωτικές επιλογές». Οι δυνάμεις αυτές θα προστεθούν στους 5.000 πεζοναύτες και στους «χιλιάδες αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας».

Αν και δεν διευκρινίζεται πού ακριβώς θα αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή, εκτιμάται ότι θα βρίσκονται σε απόσταση επιχειρησιακής εμβέλειας από το Ιράν και το νησί Χαργκ. Αυτό έρχεται να προστεθεί σε χθεσινό ισχυρισμό ότι το Πεντάγωνο προετοιμάζει ένα μαζικό «τελικό πλήγμα» κατά του Ιράν.

Επιστροφή στο FUD

Το επενδυτικό κλίμα στην αγορά των crypto βρίσκεται σε κατάσταση «ακραίου φόβου» εδώ και εβδομάδες, αν και υπήρξε μια σύντομη ανάκαμψη στα μέσα της εβδομάδας όταν το Bitcoin έφτασε τις 72.000 δολάρια. Ωστόσο, η τάση έχει πλέον αντιστραφεί ξανά, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Santiment, με τους μικροεπενδυτές να εμφανίζονται ολοένα και πιο απαισιόδοξοι, εκφράζοντας FUD (φόβο, αβεβαιότητα και αμφιβολία) για το Bitcoin και την ευρύτερη αγορά crypto.

Παρόλα αυτά, οι αναλυτές επισημαίνουν εδώ και καιρό ότι το Bitcoin συχνά κινείται αντίθετα από τις προσδοκίες της πλειονότητας, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι το τρέχον περιβάλλον αποτελεί ισχυρό «σήμα αγοράς».

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Παρασκευής (27/3), το Bitcoin ζημιώνεται κατά 3,74% στα 66.666,89 δολάρια. Το Ethereum χάνει 3,71% στα 240,69 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 4,66% στα 83,45 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το Hype χάνει 1,88% στα 38,33 δολάρια, το XMR ζημιώνεται κατά 2,65% στα 326,18 δολάρια και το Litecoin πέφτει 1,09% στα 53,79 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP βυθίζεται κατά 4% στα 3,01 δολάρια.