Σαρωτικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα – Πού κυμαίνονται οι τιμές στο αρνί

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εντείνει τους ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την πραγματική προστασία του καταναλωτή, καθώς πλησιάζει η περίοδος αυξημένης κίνησης στην αγορά λόγω Πάσχα.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 300 έλεγχοι, ενώ η παρουσία της Αρχής θα ενισχυθεί περαιτέρω τις επόμενες δύο ημέρες με αυξημένη επιχειρησιακή δραστηριότητα σε κρίσιμα σημεία της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής για τη Μεγάλη Πέμπτη, οι τιμές του αρνιού παραμένουν σε επίπεδα συγκρίσιμα με πέρυσι: στα σούπερ μάρκετ κυμαίνονται από 11,49 έως 11,90 ευρώ το κιλό (σε πάνω από το 98% της αγοράς, σταθμισμένα), ενώ στις μεγάλες αγορές όπως η Βαρβάκειος φτάνουν τα 8,99 ευρώ το κιλό. Παράλληλα, η Αρχή τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν ουσιαστικές επιλογές και στα συνοικιακά κρεοπωλεία, όπου παρατηρείται επάρκεια προϊόντων και υγιής ανταγωνισμός τιμών.

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Στην ανακοίνωσή της, η Αρχή επισημαίνει ότι η πληρέστερη και αντικειμενικότερη εικόνα για τις τιμές θα προκύψει κατά την κορύφωση της εμπορικής κίνησης τις επόμενες δύο ημέρες, οπότε και θα αποτυπωθούν οι τελικές προσφορές της αγοράς.

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και δημόσιες δηλώσεις που δημιούργησαν λανθασμένες εντυπώσεις για τη λειτουργία των ελέγχων, η Αρχή υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ακολουθώντας στοχευμένη μεθοδολογία και αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Μέσω της καθημερινής ανάλυσης δεδομένων από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων και άλλα συστήματα παρακολούθησης, εντοπίζονται άμεσα αποκλίσεις και ενεργοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στα σημεία όπου πραγματικά απαιτείται παρέμβαση.

Όπως τονίζεται, η αποτελεσματικότητα των ελέγχων δεν εξαρτάται από τον αριθμό των ελεγκτών, αλλά από τη σωστή στόχευση, την τεχνολογική υποστήριξη και την ταχύτητα αντίδρασης, όπως αποδεικνύεται από τα πρόσφατα ευρήματα και τις παρεμβάσεις της Αρχής σε Αττική, Ρόδο και Κρήτη.

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