Στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην καρδιά του Αυγούστου - «Σαφάρι» σε νησιά και τουριστικά hotspots

Στην τελική φάση περνά ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το πιο εντατικό κύμα φορολογικών ελέγχων του καλοκαιριού, καθώς η τουριστική κίνηση κορυφώνεται ενόψει του Δεκαπενταύγουστου. Έτσι, τα ελεγκτικά κλιμάκια επικεντρώνουν τη δράση τους στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αξιοποιώντας πλέον όχι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων, αλλά και έναν ολοένα μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών που προέρχεται από τις καταγγελίες των πολιτών και τα ψηφιακά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

Σημειώνεται ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και ειδικές δράσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος. Στην παρούσα συγκυρία, ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε περιοχές με υψηλή τουριστική δραστηριότητα, όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις στην υπόλοιπη χώρα βρίσκονται εκτός ελεγκτικού σχεδιασμού.

Στο μεταξυ, η επιλογή των κλάδων και των περιοχών δεν είναι τυχαία. Τα αποτελέσματα των ελέγχων του 2025 κατέγραψαν συνολικό ποσοστό παραβατικότητας 34,2% στους προληπτικούς ελέγχους, ενώ στους κλάδους που συνδέονται άμεσα με την τουριστική δραστηριότητα, όπως η εστίαση, τα καφέ, τα beach bars και τα καταλύματα, το ποσοστό διαμορφώθηκε σε 33,7%.

Η εικόνα αυτή δεν σημαίνει ότι το σύνολο των επιχειρήσεων παρουσιάζει παραβατικότητα. Αποτυπώνει, ωστόσο, τον λόγο για τον οποίο οι συγκεκριμένοι κλάδοι αποτελούν σταθερή ελεγκτική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας.

Στο μικροσκόπιο οι τουριστικές επιχειρήσεις

Στο επίκεντρο των ελέγχων, πάντως, βρίσκονται επιχειρήσεις που είτε έχουν βεβαρημένο φορολογικό ιστορικό είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους στους οποίους έχει καταγραφεί υψηλότερη παραβατικότητα.

Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars, τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων, εταιρείες ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων, επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και θαλάσσιων δραστηριοτήτων, καθώς και ακίνητα που αξιοποιούνται μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, περιλαμβάνονται στον ελεγκτικό σχεδιασμό.

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί πλέον συνδυαστικά τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε οι έλεγχοι να είναι περισσότερο στοχευμένοι. Στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν, μεταξύ άλλων, αποκλίσεις μεταξύ εισπράξεων μέσω POS και δηλωθέντων εσόδων, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, αναντιστοιχίες μεταξύ αγορών και πωλήσεων, καθυστερημένες διαβιβάσεις παραστατικών και ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ.

Με άλλα λόγια, ο φορολογικός έλεγχος μετατοπίζεται ολοένα περισσότερο από τους τυχαίους ελέγχους στην ανάλυση δεδομένων και στον εντοπισμό συγκεκριμένων ενδείξεων φορολογικής παραβατικότητας.

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Περισσότερες από 225.000 καταγγελίες μέσω του appodixi

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζουν και οι καταγγελίες των καταναλωτών. Μέσω της εφαρμογής appodixi έχουν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 102.466 είναι επώνυμες.

Οι αναφορές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μη έκδοση αποδείξεων, την έκδοση αποδείξεων που χαρακτηρίζονται ως «μαϊμού», αλλά και περιπτώσεις στις οποίες μια απόδειξη έχει εκδοθεί, χωρίς ωστόσο να έχει διαβιβαστεί στα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης.

Η τελευταία κατηγορία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς η μη διαβίβαση μιας απόδειξης μπορεί να αποτελεί ένδειξη παρέμβασης στο λογισμικό της ταμειακής μηχανής ή στη διασύνδεση της ταμειακής με το POS.

Παράλληλα, με βάση τις ισχύουσες οδηγίες, η μη υποβολή δήλωσης απόκτησης ταμειακής μηχανής, αλλά και η εκπρόθεσμη υποβολή της σχετικής δήλωσης, επισύρουν πρόστιμο 500 ευρώ.

Προς τις 100.000 οι καταγγελίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ. Οι καταγγελίες έχουν ξεπεράσει τις 97.000 και πλησιάζουν πλέον το όριο των 100.000.

Από το σύνολο αυτό, περισσότερες από 84.000 αφορούν φορολογικές παραβάσεις, ενώ περίπου 9.700 είναι επώνυμες. Οι επώνυμες καταγγελίες εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ανώνυμες αναφορές δεν αξιολογούνται ή δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ελεγκτική δράση.

Η ίδια πλατφόρμα λειτουργεί ως δίαυλος πληροφόρησης και για τελωνειακές παραβάσεις, αλλά και για καταγγελίες που αφορούν ενδεχόμενα περιστατικά διαφθοράς εντός των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Από τις καταγγελίες στα ψηφιακά ίχνη

Η αυξανόμενη ροή πληροφοριών προς την ΑΑΔΕ ενισχύει ένα διαφορετικό μοντέλο φορολογικού ελέγχου, στο οποίο οι καταγγελίες αποτελούν ένα μόνο μέρος της εικόνας.

Τα στοιχεία του MyDATA, η υποχρεωτική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS, οι κινήσεις των επιχειρήσεων και τα δεδομένα των ηλεκτρονικών συναλλαγών δημιουργούν ένα πολύ μεγαλύτερο πλέγμα πληροφοριών, το οποίο επιτρέπει στις φορολογικές αρχές να εντοπίζουν αποκλίσεις και να κατευθύνουν τους ελέγχους στις περιπτώσεις με αυξημένο ελεγκτικό ενδιαφέρον.

Η ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών έχει περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια απόκρυψης συναλλαγών, χωρίς όμως να έχει εξαλείψει τη φοροδιαφυγή. Τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας που καταγράφονται στους στοχευμένους ελέγχους καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι σημαντικό.

Την ίδια στιγμή, η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και η υποχώρηση του λεγόμενου «κενού ΦΠΑ» δείχνουν ότι η ψηφιοποίηση των συναλλαγών και των ελέγχων έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα. Ωστόσο, η παραοικονομία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για την ελληνική οικονομία.