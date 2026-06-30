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Πειραιώς: Συμμετέχει με το IRIS Payments στο EuroPA για δωρεάν και άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:39 - 30 Ιουν 2026

Πειραιώς: Συμμετέχει με το IRIS Payments στο EuroPA για δωρεάν και άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς δίνει στους πελάτες της που χρησιμοποιούν την υπηρεσία IRIS Payments, τη δυνατότητα δωρεάν και άμεσης μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό, μέσω του δικτύου EuroPA (European Payments Alliance).

Το EuroPA διασυνδέει εθνικές λύσεις άμεσων account-to-account πληρωμών, όπως το IRIS Payments στην Ελλάδα, το MB WAY στην Πορτογαλία, το Bizum στην Ισπανία και το BANCOMAT Pay στην Ιταλία και Ανδόρρα, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικοσυστήματος πληρωμών.

Οι ιδιώτες πελάτες της Πειραιώς που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία IRIS payments, μπορούν πλέον να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα άμεσα και δωρεάν προς και από χρήστες στο εξωτερικό, αρχικά στην Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ανδόρα, χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη, όπως ακριβώς αποστέλλουν χρήματα εντός Ελλάδος.

Το δίκτυο EuroPA επεκτείνεται σταδιακά με την ένταξη σε αυτό και άλλων εθνικών λύσεων πληρωμών από πολλές και διαφορετικές χώρες εντός SEPA ώστε οι πελάτες της Πειραιώς θα έχουν μελλοντικά τη δυνατότητα να πραγματοποιούν άμεσα και δωρεάν ανταλλαγή χρημάτων με χρήση κινητού τηλεφώνου σε 18 χώρες.

Με τη συμμετοχή της στο EuroPA, η Πειραιώς επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις ψηφιακές πληρωμές, προσφέροντας καινοτόμες, άμεσες και ασφαλείς υπηρεσίες που διευκολύνουν τις καθημερινές συναλλαγές των πελατών της στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

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