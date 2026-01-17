IRIS: Κυρίαρχο στις άμεσες πληρωμές την τελευταία πενταετία

Η χρήση του IRIS στις άμεσες πληρωμές παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση, καθώς επτά στις δέκα άμεσες συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι χρήστες του IRIS Person to Person (P2P) ανέρχονται σε περίπου 4,25 εκατομμύρια, ενώ στο IRIS Person to Professionals (P2Pro) συμμετέχουν 583 χιλιάδες επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων και επιχειρήσεων.

Η δυναμική αύξηση των συναλλαγών είναι εντυπωσιακή. Για το IRIS P2P, ο όγκος συναλλαγών είναι σχεδόν διπλάσιος σε σύγκριση με το 2024 και 158 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με το 2020. Αντίστοιχα, στο IRIS P2Pro, οι συναλλαγές καταγράφονται τριπλάσιες έναντι του 2024 και αυξημένες κατά 409 φορές σε σύγκριση με το 2020.

Στον τομέα του εμπορίου, το IRIS έχει εδραιώσει ισχυρή παρουσία, καθώς χρησιμοποιείται σε περίπου 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα και σε 1,2 εκατομμύρια POS σε φυσικά σημεία πώλησης. Οι υψηλότεροι όγκοι συναλλαγών IRIS Commerce σε φυσικά καταστήματα καταγράφονται σε σούπερ μάρκετ, εστιατόρια και φαρμακεία. Η συνολική αξία των συναλλαγών ξεπερνά τα 4,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 409% σε σύγκριση με το 2024. Ο αριθμός των συναλλαγών εμφανίζεται αυξημένος κατά 1,7 φορές έναντι του 2024 και κατά 16 φορές σε σχέση με το 2020.

Η κατανομή των συναλλαγών του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ για το 2025 αποτυπώνει τη μετατόπιση προς τις ψηφιακές λύσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά πληρωμές μέσω RF/QR (32%), ακολουθούν οι πληρωμές Δημοσίου και Επιχειρήσεων (18,2%), οι συναλλαγές IRIS Payments (17,7%), οι μεταφορές Bank to Bank (15,9%), οι λοιπές υπηρεσίες (8,0%), οι πληρωμές μέσω πυλών (6,6%) και οι συναλλαγές ΔΙΑΣ ATM και επιταγών (1,7%).

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το 2025

Η εκρηκτική ανάπτυξη του IRIS την τελευταία πενταετία αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα επίσημα στοιχεία της ΔΙΑΣ για το 2025, έτος που αποτέλεσε ορόσημο, καθώς καταγράφηκαν ιστορικά υψηλά τόσο σε όγκο όσο και σε αξία συναλλαγών σε ολόκληρο το Σύστημα Πληρωμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, το 2025 πραγματοποιήθηκαν μέσω της ΔΙΑΣ 540,4 εκατομμύρια συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική αξία τους ανήλθε στα 544,4 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο στα 36 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας.

Από το σύνολο αυτό, 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 10,9 δισ. ευρώ, αφορούσαν προϊόντα της υπηρεσίας IRIS Payments. Η μέση ημερήσια δραστηριότητα διαμορφώθηκε σε 2,2 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας 2,2 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην 24η Νοεμβρίου 2025, όταν σημειώθηκε ημερήσιο ρεκόρ με 6 εκατομμύρια συναλλαγές αξίας 3,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα και την αντοχή της υποδομής της ΔΙΑΣ.

Σε δηλώσεις της, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ ΑΕ, κα Σταυρούλα Καμπουρίδου, τόνισε ότι το 2025 κατέδειξε πως οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα δεν ακολουθούν απλώς την οικονομική ανάπτυξη, αλλά λειτουργούν ως καταλύτης για τη διαμόρφωσή της. Κατά την περίοδο 2020-2025, ο όγκος συναλλαγών του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ αυξανόταν με μέσο ετήσιο σύνθετο ρυθμό 13%, σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας.

Όπως επισήμανε, η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την επιτυχία των πολιτικών ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των άμεσων πληρωμών, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΔΙΑΣ, των τραπεζών, των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και της Πολιτείας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τον ρόλο των κρίσιμων υποδομών πληρωμών ως μοχλών ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας. Οι άμεσες πληρωμές εξελίσσονται πλέον σε καθολικό εργαλείο καθημερινών συναλλαγών για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη στη χώρα.

Εκρηκτική άνοδος των άμεσων πληρωμών

Τα στοιχεία του 2025 επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο των άμεσων πληρωμών στο ελληνικό οικοσύστημα πληρωμών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 122,1 εκατομμύρια άμεσες πληρωμές, καταγράφοντας αύξηση 72,8% σε σύγκριση με το 2024. Οι άμεσες πληρωμές αντιπροσωπεύουν πλέον το 27% του συνόλου των μεταφορών πίστωσης. Τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφηκε ιστορικό υψηλό με 15,4 εκατομμύρια άμεσες πληρωμές, ενώ το ανώτατο επίπεδο επεξεργασίας έφτασε τις 235 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο στις 14 Δεκεμβρίου 2025.

Καθολική υιοθέτηση του IRIS

Η υιοθέτηση του IRIS εμφανίζεται πλέον καθολική. Στο IRIS P2P πραγματοποιήθηκαν 111,4 εκατομμύρια συναλλαγές, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 90%, με τη βάση χρηστών να φτάνει τα 4,3 εκατομμύρια. Στο IRIS P2Pro συμμετέχουν 583.445 επαγγελματίες, ενώ ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 197% σε σχέση με το 2024. Το IRIS Commerce κατέγραψε αύξηση συναλλαγών κατά 70,8%, με παρουσία σε περίπου 1,2 εκατομμύρια POS και 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα.

Διπλασιασμός ημερήσιων ορίων συναλλαγών

Σε συνέχεια της ισχυρής αναπτυξιακής πορείας και της ευρείας αποδοχής του IRIS, η ΔΙΑΣ προχώρησε από τις 15 Ιανουαρίου 2026 στον διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων συναλλαγών για τις υπηρεσίες IRIS P2P και IRIS P2Pro. Πλέον, οι χρήστες μπορούν να μεταφέρουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως προς ιδιώτες μέσω IRIS P2P, με μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ, καθώς και έως 1.000 ευρώ ημερησίως προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω IRIS P2Pro.

Σύμφωνα με τη ΔΙΑΣ, η αναπροσαρμογή των ορίων αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που δείχνουν καθημερινά εκατομμύρια χρήστες στην υπηρεσία και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία και τη λειτουργικότητα των άμεσων πληρωμών τόσο στην ιδιωτική όσο και στην επαγγελματική καθημερινότητα.