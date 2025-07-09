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Speedex: Υιοθετεί την υπηρεσία IRIS payments για άμεσες πληρωμές
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:41 - 09 Ιουλ 2025

Speedex: Υιοθετεί την υπηρεσία IRIS payments για άμεσες πληρωμές

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα εποχή μπαίνει η Speedex, καθώς ολοκλήρωσε την υλοποίηση της υπηρεσίας IRIS payments της Eurobank, προσφέροντας στους πελάτες της ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην απόδοση των αντικαταβολών.

Η υπηρεσία IRIS payments της Eurobank είναι μια διατραπεζική online υπηρεσία εισπράξεων που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυτοματοποιούν τη διαδικασία είσπραξης πληρωμών. Μέσω αυτής, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργούν κωδικό QR πληρωμής ώστε οι πελάτες τους να μπορούν να πληρώνουν από το κινητό τους, χωρίς να γνωρίζουν τον αριθμό λογαριασμού τους. Οι πελάτες, με τη σειρά τους, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις πληρωμές τους, χωρίς να χρειάζεται να καταχωρήσουν επιπλέον στοιχεία αρκεί να σκανάρουν τον κωδικό QR. Αυτό εξασφαλίζει γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές, με άμεση πίστωση του λογαριασμού της επιχείρησης.

Η νέα αυτή λύση, βασισμένη στη λογική Bank Agnostic, επιτρέπει την αυθημερόν απόδοση αντικαταβολών (Same Day Settlement), ανεξάρτητα από την τράπεζα συνεργασίας του πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επωφελούνται από βελτιωμένες ταμειακές ροές, μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη διαχείριση των εισπράξεών τους.

Η Speedex, επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά τη δέσμευσή της στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και στην ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών της. Η συνεργασία αυτή με την Eurobank,αποτελεί ορόσημο στον κλάδο των ταχυμεταφορών, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών πληρωμών και ενισχύοντας την ψηφιακή μετάβαση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα.

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