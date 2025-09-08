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Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση 0,6% των εξαγωγών τον Ιούλιο
Ειδήσεις
11:21 - 08 Σεπ 2025

Γερμανία: Απροσδόκητη μείωση 0,6% των εξαγωγών τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι γερμανικές εξαγωγές μειώθηκαν απροσδόκητα τον Ιούλιο λόγω της απότομης πτώσης της ζήτησης στις ΗΠΑ εξαιτίας των δασμών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα (8/9).

Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν κατά 0,6% τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας. Μια δημοσκόπηση του Reuters είχε προβλέψει αύξηση 0,1%.

Η πτώση κατά 7,9% των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τη μείωση των συνολικών εξαγωγών. Η εξαγωγική οικονομία της Γερμανίας αναμένεται να επηρεαστεί σοβαρά από τους δασμούς στις εισαγωγές των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας το 2024, με αμφίδρομες εμπορικές συναλλαγές συνολικού ύψους 253 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμό 15% στις εισαγωγές των περισσότερων προϊόντων από την ΕΕ, στο πλαίσιο συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ένωση τον Ιούλιο, προκειμένου να αποφευχθεί ένας μεγαλύτερος εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο συμμάχων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι γερμανικές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 2,5% σε μηνιαία βάση, ενώ τα εμπορεύματα προς άλλες χώρες εκτός της ΕΕ μειώθηκαν κατά 4,5%.

Ο Ralph Solveen, ανώτερος οικονομολόγος της Commerzbank, δήλωσε ότι υπάρχει ελπίδα ότι οι γερμανικές παραδόσεις προς άλλες χώρες της ευρωζώνης θα αυξηθούν, πράγμα που σημαίνει ότι οι συνολικές εξαγωγές δεν θα επιβραδύνουν την οικονομία όσο φοβούνται ορισμένοι. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,1% από τον Ιούνιο.

Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (17,2 δισεκατομμύρια δολάρια) τον Ιούλιο, σε σύγκριση με 15,4 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο και 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2024.

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