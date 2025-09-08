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Snappi, η πρώτη ελληνική Neobank με έδρα τα Ιωάννινα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:05 - 08 Σεπ 2025

Snappi, η πρώτη ελληνική Neobank με έδρα τα Ιωάννινα

Reporter.gr Newsroom
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 Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank αδειοδοτημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ανακοινώνει την έναρξη διάθεσης της εφαρμογής της αρχικά σε όλους τους Έλληνες φορολογούμενους μέσω App Store και Google Play. 

Η Snappi, με έδρα τα Ιωάννινα, δημιουργήθηκε από το μηδέν ώστε να είναι 100% ψηφιακή. Η εφαρμογή της είναι αποκλειστικά mobile προσφέροντας απλή και γρήγορη διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού χωρίς γραφειοκρατία, και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Οι πελάτες αποκτούν άμεσα και δωρεάν ψηφιακή χρεωστική κάρτα, με δυνατότητα έκδοσης και φυσικής κάρτας.

Η Snappi συνδυάζει την απλότητα, τη διαφάνεια και την ευελιξία μιας neobank με την αξιοπιστία και την ασφάλεια μίας τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας μια νέα τραπεζική εμπειρία προσαρμοσμένη στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Ορισμένα από τα βασικά οφέλη για τους πελάτες της Snappi:

  • Με ελληνικό IBAN και ενσωμάτωση στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ, οι λογαριασμοί της Snappi είναι πλήρως συμβατοί με τις πληρωμές IRIS, τις πληρωμές λογαριασμών, το χτίσιμο του αφορολόγητου, και τις τοπικές μεταφορές χρημάτων.
  • 24/7 ζωντανή εξυπηρέτηση πελατών στην ελληνική γλώσσα, χωρίς εξάρτηση από bots, ή τυποποιημένες απαντήσεις, αποτελώντας τη μοναδική Ευρωπαϊκή neobank με αυτήν την υπηρεσία.
  • Επιτόκιο 3% για καταθέσεις έως 1.000 ευρώ – το υψηλότερο στην αγορά – που βοηθά τους πελάτες να αυξήσουν τις αποταμιεύσεις τους χωρίς ρίσκο.
  • Η δέσμευση της Snappi για μηδενικές χρεώσεις σημαίνει ότι οι πελάτες της μπορούν να τη χρησιμοποιούν με ξεκάθαρους όρους και πλήρη διαφάνεια χωρίς να ανησυχούν. Είτε πρόκειται για μεταφορές χρημάτων, αγορές στο εξωτερικό ή διαχείριση αποταμιεύσεων, οι χρήστες της Snappi μπορούν να απολαύσουν μια ξεκάθαρη εμπειρία χωρίς εκπλήξεις.
  • Έρχεται σύντομα: Snappi Pay Later, μία ευέλικτη e-shopping εμπειρία που επιτρέπει πληρωμές σε 4 άτοκες δόσεις.

H Snappi ως τράπεζα αδειοδοτημένη από την ΕΚΤ, μετέχει στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, που διασφαλίζει την προστασία των καταθέσεων έως 100.000€ ανά καταθέτη.

Η Gabriella Kindert, CEO της Snappi, δήλωσε:

«Στη Snappi, επανεξετάσαμε πώς πρέπει να είναι το banking: απλό, διαφανές και προσαρμοσμένο στην πραγματική ζωή. Δημιουργήσαμε μια ψηφιακή πλατφόρμα, που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, συνδυάζοντας την ευκολία του fintech με την σταθερότητα μιας πλήρως αδειοδοτημένης τράπεζας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφάνεια έχει κομβικό ρόλο σε όλα όσα κάνουμε: χωρίς περίπλοκους όρους, χωρίς απρόσμενα κόστη, μόνο ξεκάθαρες και δίκαιες τραπεζικές συναλλαγές. Με ισχυρές Ελληνικές ρίζες και διεθνή προοπτική, ανήκουμε σε μια γενιά από neobanks που είναι ευέλικτες, συμπεριληπτικές, και πραγματικά χρήσιμες στην καθημερινότητα των πελατών μας».

Η Νίκη Μ. Χίου, Αναπληρώτρια CEO της Snappi, προσέθεσε:

«Η Ελλάδα έχει βγει σοφότερη και πιο δυνατή από τις χρηματοοικονομικές προκλήσεις της προηγούμενης δεκαετίας, κάνοντας ταυτόχρονα σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Snappi αντανακλά αυτήν την ανθεκτικότητα και την ανανέωση. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πιο συμπεριληπτική προς τους νέους ανθρώπους, τις υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές και σε όσους αισθάνονται εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος. Δημιουργημένη από το μηδέν, με την υποστήριξη της τεχνολογίας και θεμελιωμένη σε ανθρώπινες αξίες, η Snappi είναι εδώ για να ακούει, να μαθαίνει και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών της».

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