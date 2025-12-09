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easyJet: Οι πτήσεις για τη χειμερινή περίοδο 2026 - 27
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:23 - 09 Δεκ 2025

easyJet: Οι πτήσεις για τη χειμερινή περίοδο 2026 - 27

Reporter.gr Newsroom
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Το χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων περιλαμβάνει περισσότερες από 500.000 θέσεις, οι οποίες είναι πλέον διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας.

Η easyJet, παρουσίασε το χειμερινό της πρόγραμμα για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει χιλιάδες πτήσεις για ταξίδια από τις 19 Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Στην Ελλάδα, όπως αναφέρει ανακοίνωση, η easyJet διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις, διασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν νωρίς τα ταξίδια τους και να εξασφαλίσουν τις καλύτερες τιμές για τις χειμερινές τους μετακινήσεις. Οι πτήσεις αυτές προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν ελκυστικές επιλογές για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο, είτε προς πολιτισμικά πλούσιες πόλεις όπως το Λονδίνο, το Μιλάνο, η Βασιλεία ή η Γενεύη, είτε προς ηλιόλουστους τουριστικούς προορισμούς όπως η Νάπολη ή η Νίκαια (Γαλλία).

Ιδρυμένη το 1995, η easyJet έχει μακρά παρουσία στην ελληνική αγορά, έχοντας μεταφέρει 12 εκατομμύρια επιβάτες από και προς την Αθήνα από το 1998 και πάνω από 42 εκατομμύρια επιβάτες συνολικά από και προς την Ελλάδα. Η εταιρεία δίνει έμφαση στην άνεση και ευκολία των επιβατών, στην προσβασιμότητα, καθώς και στις ανταγωνιστικές τιμές που εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή αξία για τους Έλληνες ταξιδιώτες.

Για να δείτε όλες τις πτήσεις και να κλείσετε τις χειμερινές σας διακοπές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της easyJet: https://www.easyjet.com/el

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