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FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21:40 - 02 Αυγ 2026

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

Reporter.gr Newsroom
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Η Air France-KLM εκτιμά ότι η διαδικασία εξαγοράς της easyJet, που αποτιμάται στα 5,7 δισ. λίρες, μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να επαναφέρει στο πελατολόγιό της ταξιδιώτες που τα τελευταία χρόνια είχαν στραφεί στη βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο διευθύνων σύμβουλος του γαλλοολλανδικού ομίλου, Μπεν Σμιθ, ανέφερε ότι η easyJet είχε αποσπάσει σημαντικό μερίδιο επιβατών τόσο από την Air France όσο και από την KLM, γεγονός που οδήγησε τον όμιλο να αναθεωρήσει τη στρατηγική του στην αγορά των αερομεταφορών χαμηλού κόστους.

Καθώς η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών βρίσκεται στην τελική ευθεία και η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να απαιτήσει αρκετούς μήνες, ο επικεφαλής της Air France-KLM εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η μεταβατική περίοδος θα δώσει στον όμιλο τη δυνατότητα να προσελκύσει εκ νέου μέρος των επιβατών που έχασε.

«Έχουμε πλέον ένα προϊόν που μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά την easyJet και με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε πίσω αυτούς τους πελάτες, οι οποίοι είχαν επιλέξει την easyJet επειδή διέθετε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό προϊόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Μπεν Σμιθ αναγνώρισε τη δυναμική της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας, χαρακτηρίζοντάς την έναν από τους ισχυρότερους ανταγωνιστές του ομίλου.

«Η easyJet είναι μια εξαιρετικά καλά διοικούμενη εταιρεία, η οποία κατάφερε να αποκτήσει μια πολύ ισχυρή θέση στην αγορά. Για εμάς αποτέλεσε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό ανταγωνιστή», σημείωσε.

Στο μέτωπο της εξαγοράς, οι επενδυτικοί όμιλοι Apollo Global Management και Castlelake εξακολουθούν να διεκδικούν την easyJet.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα ότι προκρίνει την πρόταση της Apollo, η οποία αποτιμά την αεροπορική εταιρεία στα 5,7 δισ. λίρες, με προσφορά 7,15 λιρών ανά μετοχή. Αντίθετα, η τελευταία πρόταση της Castlelake αποτιμά την easyJet στα 5,5 δισ. λίρες ή 6,90 λίρες ανά μετοχή.

Με βάση το βρετανικό πλαίσιο για τις εξαγορές, η Castlelake έχει προθεσμία έως τις 17:00 της Δευτέρας να καταθέσει την τελική δεσμευτική προσφορά της, ενώ η Apollo καλείται να ολοκληρώσει τη δική της διαδικασία έως την Παρασκευή.

Η είσοδος της Apollo στον διαγωνισμό τον περασμένο μήνα άλλαξε τις ισορροπίες, με την Castlelake να δηλώνει ότι επανεξετάζει τη στρατηγική της πριν λάβει τις τελικές αποφάσεις.

Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά από έναν από τους δύο επενδυτές, η διαδικασία αναμένεται να επεκταθεί και μέσα στο επόμενο έτος. Η νέα ιδιοκτησία εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε σημαντική αναδιάρθρωση της easyJet, μια εξέλιξη που, σύμφωνα με την Air France-KLM, ενδέχεται να προκαλέσει ανακατατάξεις στην αγορά και να δώσει στους ανταγωνιστές της την ευκαιρία να προσελκύσουν επιβάτες κατά τη μεταβατική περίοδο.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/08/2026 - 20:58
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