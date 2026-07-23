EasyJet: Βουτιά 70% στα κέρδη λόγω καυσίμων και αδύναμης ζήτησης

Η EasyJet ανακοίνωσε σημαντική υποχώρηση της κερδοφορίας της στο τρίτο δημοσιονομικό τρίμηνο, με τα κέρδη της να μειώνονται κατά 70%, καθώς η βρετανική αεροπορική εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο του κόστους των καυσίμων και τη χαμηλότερη καταναλωτική ζήτηση, η οποία επηρεάζεται από τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο ανήλθαν σε 85 εκατ. στερλίνες (περίπου 114 εκατ. δολάρια), έναντι 286 εκατ. στερλινών που είχε καταγράψει την ίδια περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε η EasyJet.

Παρά τη μεγάλη πτώση σε ετήσια βάση, τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι τα κέρδη θα διαμορφώνονταν κοντά στα 80 εκατ. στερλίνες.

Μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων, η μετοχή της EasyJet σημείωσε άνοδο έως και 3% κατά τις πρωινές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθώς η αγορά αξιολόγησε θετικά την καλύτερη του αναμενομένου επίδοση.

Πίεση από καύσιμα και καταναλωτική αβεβαιότητα

Η αεροπορική εταιρεία γνωστοποίησε ότι το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών αυξήθηκε κατά 105 εκατ. στερλίνες σε σχέση με πέρυσι, ενώ επισήμανε πως η εικόνα για τις δαπάνες καυσίμων στο τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους παραμένει αβέβαιη, λόγω της έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η EasyJet διαπιστώνει αλλαγή στη συμπεριφορά των επιβατών, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές πραγματοποιούν κρατήσεις κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης. Η τάση αυτή ασκεί πιέσεις στην εταιρεία, η οποία αναγκάζεται να χρησιμοποιεί πιο ανταγωνιστικές τιμές και χαμηλότερους ναύλους προκειμένου να ενισχύσει τη ζήτηση.

Ο αεροπορικός κλάδος διεθνώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυξημένες λειτουργικές δαπάνες και ενδείξεις επιβράδυνσης της ταξιδιωτικής ζήτησης. Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών των καυσίμων, ενώ παράλληλα έχει επηρεάσει αρνητικά το κλίμα εμπιστοσύνης των καταναλωτών.