Μυτιληναίος: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης χτίζεται με μέταλλα και φθηνή ενέργεια

Με ξεκάθαρο μήνυμα ότι η βιομηχανία και ιδιαίτερα ο κλάδος των μετάλλων αποτελούν προϋπόθεση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ολοκλήρωσε τη θητεία του στην προεδρία της European Metals (πρώην Eurometaux), παραδίδοντας τη σκυτάλη στη νέα πρόεδρο, Inge Hofkens, κατά τη Γενική Συνέλευση του ευρωπαϊκού συνδέσμου που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της METLEN στην Αθήνα την Τετάρτη 1/7.

Στον απολογισμό των τεσσάρων ετών που βρέθηκε στο «τιμόνι» του οργανισμού, ο Πρόεδρος και CEO της METLEN έκανε λόγο για μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή βιομηχανία πέρασε από την πλήρη απαξίωση στην αναγνώριση της στρατηγικής της σημασίας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

«Τα μέταλλα δεν είναι άλλος ένας τομέας βιομηχανίας. Όταν μιλάμε για άμυνα, ημιαγωγούς, ΑΠΕ, τεχνητή νοημοσύνη, μπαταρίες και εξηλεκτρισμό, όλα ξεκινούν από τα μέταλλα. Δεν υπάρχει οικονομική ασφάλεια και βιομηχανική πρωτοπορία χωρίς τα μέταλλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την απαξίωση στην αναγνώριση

Ο κ. Μυτιληναίος περιέγραψε την αλλαγή νοοτροπίας που σημειώθηκε στις Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια, θυμίζοντας την εικόνα που επικρατούσε όταν ανέλαβε την προεδρία της European Metals, σε μια περίοδο ενεργειακής κρίσης, γεωπολιτικών αναταράξεων και περιορισμένου ενδιαφέροντος για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Όπως αποκάλυψε, πριν από περίπου μία δεκαετία, σε συνάντηση με Ευρωπαία Επίτροπο, η στάση απέναντι στη βαριά βιομηχανία ήταν απολύτως απορριπτική.

«Ρώτησα "μας λέτε να πάρουμε τα εργοστάσια και να φύγουμε;" και η απάντηση ήταν "ακριβώς αυτό". "Δεν είστε το μέλλον της Ευρώπης"», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτή ήταν η αντίληψη που επικρατούσε τότε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σήμερα, όπως σημείωσε, η εικόνα έχει αλλάξει ουσιαστικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πλέον εργαλεία όπως το Critical Raw Materials Act, το Metals Action Plan, το Industrial Accelerator Act και μια σειρά πρωτοβουλιών που αναγνωρίζουν τη σημασία της βιομηχανικής παραγωγής για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

«Η συνειδητοποίηση της στρατηγικής σημασίας είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι ότι η αυτονομία δεν γίνεται με μεμονωμένα βήματα αλλά με συγκροτημένες και ολιστικές πολιτικές», υπογράμμισε.

Ενέργεια και μέταλλα πάνε μαζί

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύνδεση ενέργειας και μεταλλουργίας, εξηγώντας ότι αυτή η λογική αποτέλεσε και τη βάση του εταιρικού μετασχηματισμού της METLEN.

«Ονομάσαμε την εταιρεία METLEN Energy & Metals γιατί πάνε μαζί», είπε, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή μεταλλουργία χωρίς προσιτή και ασφαλή ενέργεια.

Όπως προειδοποίησε, όσο το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη παραμένει υψηλότερο από εκείνο των διεθνών ανταγωνιστών, η παραγωγή, οι επενδύσεις και η καινοτομία θα μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αν η βιομηχανία συνεχίσει να πληρώνει ακριβότερη ενέργεια από τους ανταγωνιστές της, τότε οι δουλειές, η καινοτομία και το κεφάλαιο θα φύγουν αλλού. Η ασφαλής και ανταγωνιστική ενέργεια είναι η βάση για την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας», σημείωσε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι, πέρα από την ενέργεια, απαραίτητες προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις αποτελούν η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η ασφάλεια δικαίου.

Το παράδειγμα του γαλλίου

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην επένδυση της METLEN για την παραγωγή γαλλίου, η οποία, όπως είπε, θα ξεκινήσει μέσα στον επόμενο χρόνο με ιδιαίτερα καινοτόμο τεχνολογία.

Ωστόσο εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι, ενώ η Ευρώπη επιδιώκει στρατηγική αυτονομία στις κρίσιμες πρώτες ύλες, η ζήτηση για το παραγόμενο γάλλιο προέρχεται κυρίως από αγορές εκτός Ευρώπης.

«Ξεκινήσαμε να παράγουμε για την Ευρώπη αλλά δεν θα έχουμε Ευρωπαίους πελάτες. Καταλαβαίνετε τι λέω», σχολίασε, ζητώντας ταχύτερες διαδικασίες και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για στρατηγικές επενδύσεις στα κρίσιμα μέταλλα.

Κυκλική οικονομία και διαρροή σκραπ

Ο απερχόμενος πρόεδρος της European Metals χαρακτήρισε την ανακύκλωση μετάλλων στρατηγικό πυλώνα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, προειδοποιώντας ότι η συνεχής εξαγωγή σκραπ προς τρίτες χώρες στερεί πολύτιμες πρώτες ύλες από την ευρωπαϊκή παραγωγή.

«Κάθε τόνος που φεύγει είναι ένας τόνος που δεν μπορεί να ενισχύσει την κυκλική μας οικονομία», ανέφερε, σημειώνοντας ότι σήμερα πολλές φορές είναι φθηνότερο να χρησιμοποιηθεί πρωτογενές υλικό παρά ευρωπαϊκό σκραπ, καθώς μεγάλες ποσότητες κατευθύνονται σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία.

Watson: Σημαντική πρόοδος αλλά η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής της European Metals, James Watson, εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος σε σχέση με την εικόνα που επικρατούσε πριν από τέσσερα χρόνια.

Όπως ανέφερε, πλέον η Ευρώπη διαθέτει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο με το Green Industrial Deal, το Critical Raw Materials Act, το Metals Action Plan και το Industrial Accelerator Act.

«Τα πράγματα δεν είναι τέλεια αλλά είναι σίγουρα καλύτερα. Πρέπει να συνεχίσουμε. Ο κλάδος είναι ο πλέον στρατηγικός από όλους. Δείτε την άμυνα· χωρίς μέταλλα άμυνα δεν γίνεται», σημείωσε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η μείωση του ενεργειακού κόστους παραμένει βασική προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας, εκτιμώντας ότι στόχος θα πρέπει να είναι τιμές κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ο ίδιος στάθηκε και στην πρόκληση που δημιουργεί η Κίνα, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να μεταφέρει σημαντικό πλούτο προς την κινεζική οικονομία.

«Υπάρχει μεταφορά πλούτου. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ πηγαίνει κάθε ημέρα από την Ευρώπη στην Κίνα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», είπε.

Νέα ευρωπαϊκά μέτρα για τη βιομηχανία

Η εκπρόσωπος του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Stéphane Séjourné, Aleksandra Kordecka, επιβεβαίωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Κομισιόν θα παρουσιάσει νέο ενεργειακό πακέτο με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία.

Παράλληλα προανήγγειλε πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής, την αντιμετώπιση των εξαγωγών σκραπ και την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής μέσω του Industrial Accelerator Act.

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, Στελίνα Σιαράπη, χαρακτήρισε καθοριστική τη συμβολή του Ευάγγελου Μυτιληναίου στην ανάδειξη της σημασίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τονίζοντας ότι «χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση δεν υπάρχει πραγματική αυτονομία» και επισημαίνοντας ότι η επένδυση της METLEN για το γάλλιο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας.