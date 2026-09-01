Οι Έλληνες στους μεγάλους αγοραστές πλοίων – Ποιοι επενδύουν σε bulkers και tankers

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Σε υψηλές ταχύτητες κινείται η αγορά μεταχειρισμένων πλοίων το 2026, με ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα, μεγάλους ασιατικούς ομίλους και κυρίως κινεζικές εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης να τοποθετούν δισεκατομμύρια δολάρια σε bulk carriers και tankers. Στον ξηρό φορτίο ξεχωρίζει η ελληνική Capital Axis Maritime, ενώ στα δεξαμενόπλοια η νοτιοκορεατική Sinokor έχει δημιουργήσει τεράστια απόσταση από τους υπόλοιπους αγοραστές.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε στις 17 Αυγούστου 2026 η Veson Nautical, χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων VesselsValue, αποτυπώνουν μία ιδιαίτερα δραστήρια αγορά Sale & Purchase, παρά το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και το υψηλό κόστος λειτουργίας των πλοίων.

Σύμφωνα με τη Veson, η κρίση στο Στενό του Ορμούζ έχει επηρεάσει τόσο τα tankers όσο και τα bulkers, αυξάνοντας το κόστος ταξιδιών λόγω αλλαγών δρομολογίων, υψηλότερων καυσίμων και αυξημένου ασφαλιστικού και γεωπολιτικού κινδύνου. Παρά τα παραπάνω, η ζήτηση για secondhand tonnage παραμένει ισχυρή και οι αξίες των πλοίων ανθεκτικές.

Ελληνική πρωτιά στα bulkers

Στον τομέα του ξηρού φορτίου, η Capital Axis Maritime Corp. βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης ως προς τις συνολικές επενδύσεις, έχοντας διαθέσει 596 εκατ. δολάρια για την αγορά οκτώ bulk carriers μέσα στο 2026.

Με οκτώ πλοία βρίσκεται στην πρώτη θέση και η JIC Leasing ως προς τον αριθμό των αποκτηθέντων bulkers.

Η Capital Axis Maritime παρουσιάζει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για τη νέα εταιρική πλατφόρμα που προέκυψε στις αρχές του 2026 από τη στρατηγική συνεργασία της Capital-Executive Ship Management με την Axis Maritime Corp., συμφερόντων του Νικόλα Μαδιά.

Στη δεύτερη θέση βάσει επενδεδυμένων κεφαλαίων βρίσκεται η ICBC Financial Leasing, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της VesselsValue, δαπάνησε 504,27 εκατ. δολάρια για επτά bulkers.

Ιδιαίτερη ελληνική παρουσία καταγράφεται και στην τρίτη θέση.

Η Maran Dry Management Inc., ο βραχίονας ξηρού φορτίου του Angelicoussis Group, εμφανίζεται να έχει επενδύσει 442,8 εκατ. δολάρια για έξι bulk carriers. Η Maran Dry αποτελεί τη μονάδα διαχείρισης bulk carriers του ομίλου Angelicoussis, με έδρα την Αθήνα.

Ακολουθεί η CMB Financial Leasing, με 375,77 εκατ. δολάρια για έξι πλοία, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Bank of Communications Financial Leasing, με επενδύσεις 254,24 εκατ. δολαρίων για τέσσερα bulkers.

Έτσι, μόνο οι πέντε μεγαλύτεροι αγοραστές βάσει αξίας που κατονομάζονται από τη Veson έχουν διοχετεύσει περίπου 2,17 δισ. δολάρια στην αγορά μεταχειρισμένων bulk carriers.

Γιατί παραμένουν ψηλά οι τιμές

Το ενδιαφέρον αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή εκδηλώνεται σε μία περίοδο αυξημένου λειτουργικού και γεωπολιτικού ρίσκου.

Κατά την ανάλυση της Veson, η παράκαμψη μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας και οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν τα voyage economics. Ωστόσο, οι αξίες των μεταχειρισμένων bulkers παραμένουν ισχυρές.

Δύο παράγοντες λειτουργούν υποστηρικτικά και συγκεκριμένα η γήρανση του παγκόσμιου στόλου και οι σχετικά περιορισμένες παραδόσεις νεότευκτων πλοίων βραχυπρόθεσμα. Η συγκεκριμένη εικόνα ενισχύει την τάση των πλοιοκτητών να ανανεώσουν εγκαίρως τους στόλους τους αντί να περιμένουν σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών.

Η Sinokor κυριαρχεί στα tankers

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η κινητικότητα στα δεξαμενόπλοια.

Η νοτιοκορεατική Sinokor Merchant Marine βρίσκεται μακράν στην πρώτη θέση της αγοράς.

Στον βασικό πίνακα και στο σχετικό κείμενο της Veson αναφέρεται ότι η Sinokor έχει αγοράσει 73 tankers συνολικής αξίας 5,925 δισ. δολαρίων. Η Sinokor Merchant Marine είναι νοτιοκορεατική ναυτιλιακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 1989.

Η απόσταση από τον δεύτερο αγοραστή είναι εντυπωσιακή.

Η Industrial Bank Financial Leasing βρίσκεται στη δεύτερη θέση, έχοντας διαθέσει 1,1519 δισ. δολάρια για 12 tankers. Πρόκειται για κινεζική εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία ανήκει στην Industrial Bank.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ADNOC Logistics & Services με 987 εκατ. δολάρια για οκτώ tankers. Η ADNOC L&S αποτελεί τον ναυτιλιακό και logistics βραχίονα του ομίλου ADNOC και διαθέτει πλέον ιδιαίτερα εκτεταμένη διεθνή ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Ακολουθεί η Bank of Communications Financial Leasing, η οποία δαπάνησε 917,8 εκατ. δολάρια για οκτώ tankers.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Frontline plc, με 875,7 εκατ. δολάρια για επτά πλοία. Η Frontline δραστηριοποιείται στη διεθνή μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου και αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες εισηγμένες εταιρείες του tanker sector.

Συνολικά, οι πέντε μεγαλύτεροι αγοραστές tankers που κατονομάζονται στα στοιχεία έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγές αξίας περίπου 9,86 δισ. δολαρίων.

Οι Κινέζοι lessors αλλάζουν την εικόνα της αγοράς

Πίσω από τα μεγάλα ποσά υπάρχει όμως μία κρίσιμη λεπτομέρεια. Δεν αντιπροσωπεύουν όλες οι συναλλαγές κλασικές αγορές πλοίων από πλοιοκτήτες.

Τέσσερις από τους δέκα μεγαλύτερους tanker buyers βάσει επενδεδυμένων κεφαλαίων είναι κινεζικοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί: Industrial Bank Financial Leasing, Bank of Communications Financial Leasing, CMB Financial Leasing και BOC Financial Leasing.

Συνολικά, σύμφωνα με τη Veson, αντιπροσωπεύουν επενδύσεις άνω των 2,85 δισ. δολαρίων.

Η παρουσία τους υποδεικνύει ότι σημαντικό τμήμα της δραστηριότητας αφορά δομές sale-and-leaseback και όχι απαραίτητα συμβατικές μεταβιβάσεις πλοιοκτησίας από έναν ανεξάρτητο shipowner σε άλλον.

Χαρακτηριστικά, η BOC Financial Leasing αποτελεί τη χρηματοδοτική πλατφόρμα leasing του Bank of China Group και δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στη χρηματοδότηση πλοίων. Η ίδια η Bank of China αναφέρει ότι χρησιμοποιεί μοντέλα όπως sale-and-leaseback, direct leasing και cross-border leasing.

Σχεδόν 10 δισ. δολάρια από τους πέντε μεγαλύτερους στα tankers

Η σύγκριση των δύο αγορών είναι χαρακτηριστική.

Οι πέντε κορυφαίοι αγοραστές bulkers που κατονομάζει η Veson αντιπροσωπεύουν περίπου 2,17 δισ. δολάρια, ενώ οι πέντε μεγαλύτεροι στα tankers πλησιάζουν τα 9,86 δισ. δολάρια.

Μόνη της η Sinokor αντιπροσωπεύει περίπου το 60% της αξίας των αγορών της συγκεκριμένης πεντάδας των tanker buyers.

Η εικόνα αποτυπώνει πόσο έντονα έχει μετατοπιστεί το επενδυτικό ενδιαφέρον προς τα δεξαμενόπλοια, σε μία περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ανατροπές αυξάνουν τα ton-mile requirements και τη στρατηγική αξία διαθέσιμου tanker tonnage.