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Ο Βασίλης Μαυρομμάτης νέος Διευθυντής Πωλήσεων Direct Sales στη CPI
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
17:37 - 05 Σεπ 2025

Ο Βασίλης Μαυρομμάτης νέος Διευθυντής Πωλήσεων Direct Sales στη CPI

Reporter.gr Newsroom
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Ο κ. Βασίλης Μαυρομμάτης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων για το τμήμα Direct Sales, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο κ. Μαυρομμάτης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ανώτερες θέσεις πωλήσεων και εμπορικής διεύθυνσης σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, όπως οι Nova, ISS Hellas, Cubitech Systems και Xerox Hellas. Στην CPI αναλαμβάνει την ομάδα Direct Sales η οποία διαχειρίζεται τους μεγάλους λογαριασμούς Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Ο κ. Άρης Παπαθάνος, CEO της CPI, αναφέρει σχετικά: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινάμε συνεργασία με το Βασίλη. Η εξειδίκευσή του στη διαχείριση μεγάλων εταιρικών λογαριασμών, στην ανάπτυξη στρατηγικών πωλήσεων και στην υλοποίηση σύνθετων έργων στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, του IT και των επιχειρηματικών λύσεων, αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την ενίσχυση της εμπορικής μας δραστηριότητας και την περαιτέρω εδραίωσή μας σε οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα».

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