Reuters: Ο Τραμπ αναθεωρεί την πυραυλική συνθήκη του 1987 για να αυξήσει τις εξαγωγές drones

Μία κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια αγορά οπλικών συστημάτων και να προκαλέσει αντιδράσεις από τους υποστηρικτές του ελέγχου των εξοπλισμών ετοιμάζεται να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και τέσσερις ακόμη πηγές με καλή γνώση του θέματος, ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στη μονομερή επανερμηνεία της διεθνούς συνθήκης του 1987 για τον έλεγχο των πυραυλικών τεχνολογιών, ανοίγοντας, έτσι, το δρόμο για την πώληση προηγμένων στρατιωτικών drones τύπου «Reaper» σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Με την ταξινόμηση των drones ως αεροσκαφών, όπως τα F-16 (και όχι ως πυραυλικών συστημάτων), οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να παρακάμψουν τη Συνθήκη Ελέγχου Τεχνολογίας Πυραύλων (MTCR) που είχε υπογραφεί από 35 κράτη το 1987 και έτσι να ενισχυθούν οι εξαγωγές σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που δυσκολεύονται να αποκτήσουν τα κορυφαία αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η νέα αυτή ερμηνεία της συνθήκης θα επιτρέψει σε εταιρείες, όπως οι General Atomics, Kratos (KTOS.O) και Anduril, οι οποίες κατασκευάζουν μεγάλα drones, να εντάξουν τα προϊόντα τους στις «Πωλήσεις Εξοπλισμού στο Εξωτερικό» (Foreign Military Sales) του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, διευκολύνοντας την πώλησή τους σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα μπορούσαν να πωληθούν περισσότερα από 100 drones MQ-9 στη Σαουδική Αραβία, η οποία υπέβαλε σχετικό αίτημα την άνοιξη του τρέχοντος έτους. Ένα τέτοιο deal θα μπορούσε να ενταχθεί στην ευρύτερη συμφωνία που ανακοίνωσαν οι δύο χώρες τον Μάιο και η οποία θα αποφέρει έως και 142 δισ. δολάρια στα κρατικά ταμεία των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό και την Ευρώπη έχουν, επίσης, εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο, η επανερμηνεία της συνθήκης του 1987 (εάν τελικά συμβεί) θα αποτελέσει το πρώτο βήμα σε έναν προγραμματισμένο «μεγάλο» επανέλεγχο του προγράμματος Foreign Military Sales των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία της συνθήκης, η πώληση πολλών στρατιωτικών drones υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς και μπορεί να γίνει μόνο κατ’ εξαίρεση – εάν, δηλαδή, υπάρξει σοβαρός λόγος και ο αγοραστής δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα αυστηρά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το MTCR δημιουργήθηκε αρχικά για να περιορίσει τις πωλήσεις πυραύλων μακράς εμβέλειας που μπορούν να μεταφέρουν όπλα μαζικής καταστροφής. Αν και τα drones εφευρέθηκαν αρκετά αργότερα, θεωρήθηκαν εντός του πεδίου του MTCR λόγω της ικανότητάς τους να πετούν σε μεγάλες αποστάσεις και να φέρουν οπλισμό.

Οι Αμερικανοί κατασκευαστές drones αντιμετωπίζουν σκληρό ανταγωνισμό στο εξωτερικό, κυρίως από ισραηλινές, κινεζικές και τουρκικές εταιρείες, που συχνά πωλούν υπό πιο χαλαρούς περιορισμούς.

Άλλωστε, η Κίνα και το Ισραήλ δεν συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει την συγκεκριμένη συνθήκη κι ως εκ τούτου, έχουν εξασφαλίσει πωλήσεις στη Μέση Ανατολή χωρίς εμπόδια. Η Τουρκία υπέγραψε το MTCR το 1997, αλλά έχει καταφέρει να προμηθεύσει την Ουκρανία με τα drones «Bayraktar-TB2», επειδή είναι μικρότερης εμβέλειας, ελαφρύτερα και καλύπτονται από διαφορετικό πλαίσιο εντός της συνθήκης σε σχέση με τα βαρύτερα drones όπως τα «Reaper».

Η Ρωσία, από τη μεριά της, χρησιμοποιεί τόσο εγχώριας κατασκευής όσο και ιρανικά drones για να επιτεθεί στην Ουκρανία.

Όσο για την Ουκρανία, οι ΗΠΑ δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην πώληση ή δωρεά μεγάλων drones στο Κίεβο, ενώ ο παγκόσμιος ανταγωνισμός για τη μερίδα του λέοντος στην αγορά είναι έντονος.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters υποστήριξε ότι οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ «να γίνουν ο κορυφαίος πάροχος drones αντί να παραχωρήσουν τον χώρο αυτό στην Τουρκία και την Κίνα».

Σημειώνεται ότι δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη ακριβής ημερομηνία για την ανακοίνωση των νέων οδηγιών πώλησης drones. Ο επανασχεδιασμός του προγράμματος Foreign Military Sales αναμένεται αργότερα εντός του έτους και η κυβέρνηση εργάζεται αυτή την περίοδο για την «επίσημη παρουσίαση» του σχεδίου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Όλες οι πωλήσεις drones θα συνεχίσουν να υπόκεινται στη διαδικασία Foreign Military Sales των ΗΠΑ, η οποία εξετάζει τη γεωπολιτική κατάσταση του πελάτη, το ιστορικό σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ικανότητα ασφαλούς διαχείρισης των οπλικών συστημάτων.

Ο Λευκός Οίκος αναμένεται να παρουσιάσει την κίνηση ως μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας του Τραμπ για δημιουργία θέσεων εργασίας και μείωση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ. Ωστόσο, υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ελέγχου των εξοπλισμών προειδοποιούν ότι κάτι τέτοιο εγκυμονεί τον κίνδυνο υποκίνησης βίας και αποσταθεροποίησης σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή και η Νότια Ασία.