Λευκός Οίκος: Απογοητευτικά τα στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ – Ανησυχία για την στεγαστική αγορά

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, χαρακτήρισε απογοητευτική την έκθεση που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η αμερικανική κυβέρνηση και η οποία έδειξε ότι η αύξηση της απασχόλησης τον περασμένο μήνα ήταν πιο αδύναμη από το αναμενόμενο.

Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα στοιχεία θα εμφανιστούν βελτιωμένα όταν πραγματοποιηθεί η αναθεώρησή τους τον επόμενο μήνα.

Σε δηλώσεις του στο CNBC, ο Χάσετ ανέφερε: «Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας είναι κάπως απογοητευτικός, αλλά σε γενικές γραμμές περιμένω ότι θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω».

Παράλληλα, τόνισε ότι ο τομέας της στέγασης εξακολουθεί να παρουσιάζει προβλήματα και να δημιουργεί ανησυχία, επισημαίνοντας πως το ζήτημα εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή, η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνθηκε σημαντικά τον Αύγουστο. Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 4,3%, ενώ οι θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα αυξήθηκαν μόλις κατά 22.000.