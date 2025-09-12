Μουσείο Βαρβαγιάννη: 25.000 επισκέπτες από 50 διαφορετικές εθνικότητες

Κατά την περίοδο αυτή το Μουσείο προσέλκυσε επισκέπτες από την Τουρκία, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και πολλές άλλες χώρες.
Το Μουσείο Βαρβαγιάννη λειτουργεί ως ζωντανός φορέας πολιτισμού, συνδέοντας επισκέπτες από διαφορετικές κουλτούρες μέσα από τη διαχρονική αξία της ελληνικής παράδοσης. Η διαρκής απήχησή του και η ενεργή συμβολή του στην ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς το καθιστούν έναν σημαντικό πολιτιστικό πυλώνα με σταθερή παρουσία και αντίκτυπο στη διεθνή πολιτιστική σκηνή.