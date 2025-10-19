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Έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα στο Λούβρο - Πώς έγινε η κινηματογραφική ληστεία
Ειδήσεις
13:12 - 19 Οκτ 2025

Έκλεψαν κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα στο Λούβρο - Πώς έγινε η κινηματογραφική ληστεία

Reporter.gr Newsroom
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Το γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για ληστεία που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/10) στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.

Η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, έκανε επίσημη δήλωση για την... κινηματογραφική ληστεία.

«Μια ληστεία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο άνοιγμα του μουσείου του Λούβρου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Βρίσκομαι στο σημείο μαζί με το προσωπικό του μουσείου και την αστυνομία. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη», έγραψε στα social media η Ντατί.

Σύμφωνα με την Le Parisien, οι δράστες ήταν τρεις και φορούσαν κουκούλες προκειμένου να μη φαίνονται τα χαρακτηριστικά τους.

Μπήκαν στο κτίριο από την πλευρά της όχθης του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες. Χρησιμοποίησαν έναν ανελκυστήρα για να φτάσουν απευθείας στην αίθουσα που είχαν στοχεύσει, στην γκαλερί του Απόλλωνα.

Αφού έσπασαν την τζαμαρία, οι δύο μπήκαν μέσα, ενώ ένας τρίτος παρέμεινε έξω. Οι δράστες έκλεψαν εννέα κομμάτια από τη συλλογή κοσμημάτων του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας: κολιέ, καρφίτσα, διάδημα.



Σύμφωνα με πηγή από το Λούβρο, το περίφημο Régent, το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής που ζυγίζει πάνω από 140 καράτια, δεν εκλάπη. Η ζημιά δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2025 - 13:41
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