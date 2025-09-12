Κεραμέως: Εκκινεί το διάλογο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο

Συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης θα έχει την προσεχή εβδομάδα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με σκοπό την ενημέρωσή τους για το νομοσχέδιο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη». Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, πριν την εισαγωγή του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η κα Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις προτάσεις των εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Ζητούμενο για εμάς είναι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου να απαντά στις ανάγκες και τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας, να προστατεύει και να διευκολύνει εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε ρεαλιστικές προτάσεις, και επιδίωξή μας είναι ο διαρκής και εποικοδομητικός διάλογος με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου».

Το νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 19 Σεπτεμβρίου και αποτελείται από οκτώ άξονες. Στόχος του είναι ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, η απλοποίηση διαδικασιών, η μείωση γραφειοκρατίας, η στήριξη των εργαζομένων μέσω θωράκισης δικαιωμάτων, η ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων και η διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην τετραήμερη εργασία και στη χρήση της ετήσιας άδειας, αύξηση των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, ανεκχώρητο και ακατάσχετο επίδομα γονικής άδειας, απαγόρευση μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα έργα. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να εργαστούν, κατ’ εξαίρεση και με δική τους επιθυμία, έως 13 ώρες ημερησίως για έναν εργοδότη – αντί για δύο σήμερα – με προσαύξηση 40% στην αμοιβή.

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται σημαντική απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης, fast-track συμβάσεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες και κατάργηση πολλών εντύπων που ήδη υποβάλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Επίσης, ενισχύεται λειτουργικά η Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ θεσπίζονται κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις που απαλλάσσουν από ασφαλιστικές εισφορές τις προσαυξήσεις σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες, όπως και αυτές που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, ωφελώντας τόσο εργαζόμενους όσο και επιχειρήσεις.