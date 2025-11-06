Επίσκεψη στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio) στην Ποτοποιΐα Ι. Βαρβαγιάννη
16:21 - 06 Νοε 2025

Επίσκεψη στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio) στην Ποτοποιΐα Ι. Βαρβαγιάννη

Στο πλαίσιο του Διημέρου Τεχνικών Συναντήσεων και Επισκέψεων που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λέσβο, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Βόρειο Αιγαίο», πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» στις εγκαταστάσεις της Ποτοποιΐας Ι. Βαρβαγιάννη στο Πλωμάρι.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση από τους υπεύθυνους της εταιρείας για την πορεία εξέλιξης του συγχρηματοδοτούμενου έργου εκσυγχρονισμού, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2021–2027».

Το Διήμερο πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio), κ. Nicola De Michelis, ο οποίος συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων και παρουσιάσεων έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η Ποτοποιΐα Ι. Βαρβαγιάννη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» και όλους τους συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία. Η εταιρεία συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην ανάδειξη του Πλωμαρίου ως σημείου αναφοράς για την ελληνική ποτοποιία.

