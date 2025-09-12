ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:13 - 12 Σεπ 2025

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά για μία ακόμη φορά την προσοχή των πελατών του, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Εταιρείας.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση του, οι επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά από άγνωστους αριθμούς κινητών και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ ή άλλου φορέα. Ενδεικτικά, αναφέρουν ότι υπάρχουν «υψηλοί λογαριασμοί», ζητούν πληροφορίες για ηλεκτρικές συσκευές (όπως κλιματιστικά) και στη συνέχεια προσπαθούν να αποσπάσουν στοιχεία σχετικά με τιμαλφή ή μετρητά, προτείνοντας μάλιστα ραντεβού για δήθεν «έλεγχο».

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι:

  • Δεν ζητά ποτέ πληροφορίες που αφορούν χρήματα, τιμαλφή ή προσωπικά αντικείμενα.
  • Δεν πραγματοποιεί ελέγχους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που δεχθείτε παρόμοια κλήση:

  • Μην κοινοποιείτε προσωπικά στοιχεία.
  • Μην προγραμματίζετε καμία συνάντηση.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας στο τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουσκ προς Τραμπ: Η επίθεση με ρωσικά drones στην Πολωνία δεν ήταν λάθος
Ειδήσεις

Τουσκ προς Τραμπ: Η επίθεση με ρωσικά drones στην Πολωνία δεν ήταν λάθος

Κεραμέως: Εκκινεί το διάλογο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο
Πολιτική

Κεραμέως: Εκκινεί το διάλογο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο

Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης την Τετάρτη 17/9
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης την Τετάρτη 17/9

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

PosoΚanei: 22 ερωταπαντήσεις για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα
ΕΜΠΟΡΙΟ

PosoΚanei: 22 ερωταπαντήσεις για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα

ΔΕΔΔΗΕ: Επιταχύνεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Στο επίκεντρο η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Επιταχύνεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Στο επίκεντρο η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών

Delivery: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025
Επιχειρήσεις

Delivery: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:46

Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα – Αναφορές για εγκλωβισμένους

Εμπορεύματα
30/06/2026 - 13:43

Προς τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την πανδημία οδεύει το πετρέλαιο – Στα $74 το Brent

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:39

ΟΗΕ: Ο Έμπολα μπορεί να κοστίσει στην Αφρική έως και $3,6 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
30/06/2026 - 13:35

Το κυνήγι

Πολιτική
30/06/2026 - 13:20

Κικίλιας: Δίνουμε μάχη για να μην αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Ειδήσεις
30/06/2026 - 13:13

Ανοίγει η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα - Έως τις 31 Ιουλίου οι αιτήσεις

Πολιτική
30/06/2026 - 12:47

Παραίτηση Φάμελλου ζητά ο Πολάκης, δηλώνοντας «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 12:46

Εθνική: Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν εκτροχιάζει τον τουρισμό, αλλά αναδεικνύει την «Αχίλλειο πτέρνα» των αεροπορικών συνδέσεων

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:42

Σήμα αποτροπής προς τη Μόσχα: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να υπερασπιστούν τις χώρες της Βαλτικής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
30/06/2026 - 12:33

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία το Μάιο

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:25

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση τζίρου κατά 4% στο λιανεμπόριο τον Απρίλιο

Οικονομία
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Πώς διαμορφώθηκαν οι δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες στο α’ τρίμηνο

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή μείωση 0,7% στα τροχαία ατυχήματα τον Απρίλιο - 35 οι νεκροί

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 12:10

Eurobank: Επίδειξη σε πραγματικό χρόνο διασυνοριακών πληρωμών μέσω UPI

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/06/2026 - 12:10

ΕΣΑ: Το ευρωπαϊκό τέλος των €3 δεν θα αποθαρρύνει σημαντικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή

Ναυτιλία
30/06/2026 - 12:05

ΟΛΠ: Σε ιστορικό υψηλό οι επιδόσεις του 2025 – Μέρισμα €1,896 ανά μετοχή

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:02

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις παρά την εκεχειρία - Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Ειδήσεις
30/06/2026 - 12:01

Γερμανία: Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Πολιτική
30/06/2026 - 11:44

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Αναμένεται νέα αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 11:40

Κασσελάκης: Οι Δημοκράτες δεν υπηρετούμε την καρέκλα κανενός – Αιχμές για Τζάκρη και Χουρδάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 11:38

Βρετανία: Αντιδράσεις για νομοσχέδιο που υποχρεώνει πρόσφυγες να επιστρέψουν έως 10.000 λίρες για τη φιλοξενία τους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 11:24

Eurobank: Άμεσες ψηφιακές πληρωμές και διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων στην Ευρώπη

Πολιτική
30/06/2026 - 11:16

Μήνυση της Νέας Αριστεράς στο Βελόπουλο για παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/06/2026 - 11:15

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Αποχωρεί για προσωπικούς λόγους ο CEO

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 11:13

ΤΙΤΑΝ: Στις πιο βιώσιμες εταιρείες του κόσμου από το περιοδικό TIME για τρίτη χρονιά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 11:11

Αναβαλλόμενος φόρος: Οι τράπεζες προειδοποιούν για πιθανό κεφαλαιακό κενό €8 δισ. από ταχεία απόσβεση

Πολιτική
30/06/2026 - 11:02

Βολές Παπανδρέου για τα ενεργειακά: Μονοπώληση της αγοράς και απουσία συνεκτικής στρατηγικής

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 11:01

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από το μεταλλευτικό κλάδο

Πολιτική
30/06/2026 - 10:42

Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη πολιτών και νοικοκυριών

Αναλύσεις
30/06/2026 - 10:38

Alpha Trust Συμμετοχών: Στο 96,95% το ποσοστό της Alpha Bank μετά τη δημόσια πρόταση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ