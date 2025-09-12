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Τουσκ προς Τραμπ: Η επίθεση με ρωσικά drones στην Πολωνία δεν ήταν λάθος
Ειδήσεις
12:09 - 12 Σεπ 2025

Τουσκ προς Τραμπ: Η επίθεση με ρωσικά drones στην Πολωνία δεν ήταν λάθος

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρόσφατη εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο περιστατικό.

«Θα θέλαμε και εμείς η επίθεση των drones στην Πολωνία να ήταν λάθος. Αλλά δεν ήταν. Και το ξέρουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τουσκ σε ανάρτησή του στο Χ.

Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συμβάν να οφείλεται σε «λάθος της Ρωσίας», προκάλεσαν άμεση αντίδραση και από άλλους Πολωνούς αξιωματούχους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Τσεζάρι Τομσζούκ, τόνισε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News: «Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει σήμερα στον πρόεδρο Τραμπ: δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για λάθος, αυτή ήταν μια σκόπιμη ρωσική επίθεση».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ραντοσλάβ Σικόρσκι, που βρίσκεται σήμερα στο Κίεβο, σχολίασε στο Χ: «Τη νύχτα που 19 ρωσικά drones εισέβαλαν στην Πολωνία, 400 drones και 40 πύραυλοι εισέβαλαν και στην Ουκρανία. Αυτά δεν ήταν λάθη».

Η Βαρσοβία επιμένει ότι η Μόσχα προχώρησε σε σκόπιμη κλιμάκωση, υπογραμμίζοντας πως οι επιθέσεις με drones συνδέονται άμεσα με τη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

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