Τουσκ προς Τραμπ: Η επίθεση με ρωσικά drones στην Πολωνία δεν ήταν λάθος

«Θα θέλαμε και εμείς η επίθεση των drones στην Πολωνία να ήταν λάθος. Αλλά δεν ήταν. Και το ξέρουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τουσκ σε ανάρτησή του στο Χ.
Οι δηλώσεις του προέδρου Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συμβάν να οφείλεται σε «λάθος της Ρωσίας», προκάλεσαν άμεση αντίδραση και από άλλους Πολωνούς αξιωματούχους.
Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Τσεζάρι Τομσζούκ, τόνισε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News: «Αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει σήμερα στον πρόεδρο Τραμπ: δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για λάθος, αυτή ήταν μια σκόπιμη ρωσική επίθεση».
Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ραντοσλάβ Σικόρσκι, που βρίσκεται σήμερα στο Κίεβο, σχολίασε στο Χ: «Τη νύχτα που 19 ρωσικά drones εισέβαλαν στην Πολωνία, 400 drones και 40 πύραυλοι εισέβαλαν και στην Ουκρανία. Αυτά δεν ήταν λάθη».
Η Βαρσοβία επιμένει ότι η Μόσχα προχώρησε σε σκόπιμη κλιμάκωση, υπογραμμίζοντας πως οι επιθέσεις με drones συνδέονται άμεσα με τη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.
???? Sikorski from Kyiv Responds to Trump: The Incursion of Russian Drones into Poland Was No Mistake— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025
“In the night when 19 Russian drones flew over Poland, 400 flew over Ukraine, plus 40 missiles. These were not mistakes,” said Polish Foreign Minister Radosław Sikorski in front… pic.twitter.com/EqwWNmCzzZ