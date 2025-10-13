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O Όμιλος OPTIMA στην Anuga 2025 με τα brands ΗΠΕΙΡΟΣ και MedOlio
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:11 - 13 Οκτ 2025

O Όμιλος OPTIMA στην Anuga 2025 με τα brands ΗΠΕΙΡΟΣ και MedOlio

Reporter.gr Newsroom
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Για άλλη μια χρονιά, ο Όμιλος OPTIMA συμμετείχε δυναμικά με τις μάρκες του ΗΠΕΙΡΟΣ και MedOlio στην κορυφαία διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών Anuga 2025, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου στην Κολωνία. Η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε περισσότερους από 8.000 εκθέτες από 110 χώρες προσελκύοντας πάνω από 145.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Το περίπτερο του Ομίλου OPTIMA αποτέλεσε σημείο ζωντανής αλληλεπίδρασης για την ομάδα εξαγωγών της ΗΠΕΙΡΟΣ και της MedOlio με υφιστάμενους αλλά και νέους δυνητικούς πελάτες. Στόχος ήταν η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των δύο brands σε διεθνές επίπεδο, η διεύρυνση της παρουσίας τους σε αγορές με υψηλή δυναμική και η εδραίωση ισχυρών, μακροπρόθεσμων συνεργασιών.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θετική, με αυξημένη επισκεψιμότητα από υφιστάμενους και δυνητικούς συνεργάτες από τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σουηδία, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Τουρκία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Αμερική, την Αυστραλία και την Ιταλία.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν δύο εμβληματικά προϊόντα της ΗΠΕΙΡΟΣ -την πολυβραβευμένη ΗΠΕΙΡΟΣ Φέτα ΠΟΠ και το Ταλαγάνι, το Νο1 τυρί σχάρας στην Ελλάδα- καθώς και μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων της MedOlio, όπως το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το ΠΟΠ Καλαμάτας, το Βιολογικό και τις διάσημες ελιές Καλαμάτας και Χαλκιδικής, απλές ή γεμιστές με αμύγδαλο, σκόρδο ή πιπεριά.

«Η συμμετοχή μας στην Anuga 2025 ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ποιοτική και γευστική υπεροχή της ελληνικής γαστρονομίας», δήλωσε ο κ.

Κωνσταντίνος Παντόπουλος, Exports Director του Ομίλου OPTIMA. «Στόχος μας είναι όχι μόνο να ενισχύουμε την εξωστρέφεια του Ομίλου, ανοίγοντας δρόμους και για νέες αγορές, αλλά και να αποτελούμε άξιους πρεσβευτές της ελληνικής παράδοσης και των αυθεντικών ελληνικών γεύσεων στο εξωτερικό».

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