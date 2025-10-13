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ΔΕΗ Team Hellas: Η ΔΕΗ γίνεται Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:43 - 13 Οκτ 2025

ΔΕΗ Team Hellas: Η ΔΕΗ γίνεται Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028

Reporter.gr Newsroom
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Η ΔΕΗ γίνεται ο Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς και ονοματοδότης της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας «ΔΕΗ Team Hellas» έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028, αναλαμβάνοντας ρόλο στρατηγικού συνεργάτη σε μια από τις σημαντικότερες χορηγικές συνεργασίες της νέας εποχής για τον ελληνικό αθλητισμό. 

Η συμφωνία επισημοποιήθηκε σε συνάντηση στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, παρουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιου Στάσση, του Προέδρου της ΕΟΕ, κ. Ισίδωρου Κούβελου, του Γενικού Γραμματέα, κ. Στέφανου Χανδακά και του Προέδρου της Επιτροπής Μάρκετινγκ της ΕΟΕ, κ. Πέτρου Συναδινού.

Ως αποκλειστικός χορηγός στην κατηγορία «Ενέργεια», η ΔΕΗ θα στηρίξει την προετοιμασία των αθλητών και αθλητριών της ΔΕΗ Team Hellas που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών εξοπλισμού, προετοιμασίας και μετάβασης. Παράλληλα, θα επιβραβεύσει τις ολυμπιακές διακρίσεις με ειδικά bonus για κάθε κατάκτηση μεταλλίου, ενισχύοντας το κίνητρο και την αναγνώριση των αθλητών και αθλητριών που εκπροσωπούν την Ελλάδα.

Μέσα από τη σύμπραξη με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η ΔΕΗ ενώνει τις δυνάμεις της με ένα θεσμό που ενσαρκώνει ιδανικά όπως η αριστεία, η ομαδικότητα και ο σεβασμός, αξίες που αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς για τον Όμιλο. Η συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα εταιρικών χορηγιών της ΔΕΗ, που στηρίζει πρωτοβουλίες και φορείς οι οποίοι προάγουν τον αθλητισμό, την κοινωνική πρόοδο και τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

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Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Η ΔΕΗ είναι συνώνυμη με την ενέργεια που κινεί τη χώρα, αλλά και με τη δύναμη που εμπνέει πρόοδο. Με ιδιαίτερη χαρά γινόμαστε συνοδοιπόροι της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της ΔΕΗ Team Hellas στο ταξίδι προς το Los Angeles 2028, στηρίζοντας έμπρακτα τους αθλητές και τις αθλήτριες που εκπροσωπούν τη χώρα μας στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού. Μοιραζόμαστε τις αξίες για αριστεία, προσπάθεια, ομαδικότητα και επενδύουμε στην ενέργεια που ενώνει, εμπνέει και οδηγεί σε νέα ρεκόρ».

Για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγική συμφωνία επιβεβαιώνει τη νέα εποχή που έχει εισέλθει η ΕΟΕ με την νέα διοίκηση της, αναδεικνύοντας το νέο αναβαθμισμένο ρόλο της στον ελληνικό αθλητισμό και τις ουσιαστικές κινήσεις που γίνονται προς όφελος των αθλητών και των Αθλητικών Ομοσπονδιών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρος Κούβελος, ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια υποδεχόμαστε τη ΔΕΗ στην οικογένεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεν πρόκειται για μια απλή συνεργασία, αλλά για κάτι πολύ μεγαλύτερο, καθώς η ΔΕΗ θα είναι συνοδοιπόρος μας μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles 2028, δημιουργώντας μια στρατηγική συμμαχία με έναν οργανισμό που μοιράζεται τις ίδιες αξίες με μας, που είναι η αριστεία, η πρόοδος και η βιωσιμότητα. Είμαι βέβαιος ότι μαζί θα συμβάλουμε στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων και το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας θα φανεί ξεκάθαρα στο Λος Αντζελες, όταν οι αθλητές μας, θα κάνουν υπερήφανους όλους τους Έλληνες».

Η συνεργασία εγκαινιάζει μια τετραετή πορεία με τη ΔΕΗ ως ονοματοδότη και Platinum Partner της Ολυμπιακής Ομάδας «ΔΕΗ Team Hellas», σε ένα πλαίσιο κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και με Ολυμπιακούς αθλητές.

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