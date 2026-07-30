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Στα top picks της Optima για το β&#039; εξάμηνο η Metlen
Αναλύσεις
18:44 - 30 Ιουλ 2026

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές επιδόσεις για τη Metlen στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στο δεύτερο μισό του έτους προβλέπει η Optima Bank, ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου στις 6 Αυγούστου.

Σε νέα της ανάλυση, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της Metlen θα διαμορφωθεί στα 4,14 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,7% σε ετήσια βάση. Τα EBITDA αναμένονται στα 501 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 12,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να ενισχυθούν κατά 9,5%, στα 278 εκατ. ευρώ.

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας αναμένεται να διαδραματίσει η πλατφόρμα ενεργειακής μετάβασης, με τη συνεισφορά της στα EBITDA να εκτιμάται στα 115 εκατ. ευρώ, έναντι 67 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με την Optima, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην ομαλοποίηση της δραστηριότητας των έργων EPC στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων έργων ΑΠΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην πρόοδο των έργων που αναπτύσσονται για τη ΔΕΗ.

Την ίδια ώρα, ο τομέας των υπηρεσιών κοινής ωφελείας αναμένεται να διατηρήσει τη θετική του πορεία, συνεισφέροντας περίπου 210 εκατ. ευρώ στα EBITDA. Η επίδοση αυτή στηρίζεται στις υψηλές αποδόσεις της θερμικής παραγωγής, αλλά και στη συνεχιζόμενη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Στον κλάδο της Μεταλλουργίας, η παραγωγή εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε γενικές γραμμές στα περσινά επίπεδα, ωστόσο η κερδοφορία προβλέπεται ενισχυμένη, καθώς τα υψηλότερα premiums στο αλουμίνιο μετά τον Μάρτιο βελτιώνουν τα περιθώρια κέρδους. Παράλληλα, οι δραστηριότητες Υποδομών συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και κερδοφορίας, μετά και τη δυναμική εκκίνηση της χρονιάς.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, η Optima εμφανίζεται ακόμη πιο αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι η λειτουργική κερδοφορία της Metlen θα επιταχυνθεί περαιτέρω. Όπως σημειώνει, η εξέλιξη αυτή θα προέλθει από την ωρίμανση περισσότερων έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την αυξημένη συμβολή της θερμικής παραγωγής, τη διατήρηση ισχυρών περιθωρίων κέρδους στον κλάδο των Μετάλλων, σε συνδυασμό με το ελεγχόμενο ενεργειακό κόστος, καθώς και από την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε τροχιά επίτευξης ή και υπέρβασης του στόχου για EBITDA

Με βάση τις εκτιμήσεις της, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η Metlen βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης ή και υπέρβασης του στόχου για EBITDA περίπου 1,1 δισ. ευρώ το 2026, υπερκαλύπτοντας το guidance της διοίκησης που κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,05 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Optima υποστηρίζει ότι η αποτίμηση της μετοχής εξακολουθεί να είναι ελκυστική, καθώς διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA στις 7 φορές και P/E στις 8,6 φορές με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027, επίπεδα που -όπως επισημαίνει- δεν αποτυπώνουν τις ισχυρές μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Optima διατηρεί αμετάβλητη τη σύσταση «Buy» για τη μετοχή της Metlen και την τιμή-στόχο στα 64 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 42,5% από τα τρέχοντα επίπεδα. Παράλληλα, εξακολουθεί να συγκαταλέγει τη μετοχή στις κορυφαίες επενδυτικές επιλογές της για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

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