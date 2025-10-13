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Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Ειδήσεις
12:48 - 13 Οκτ 2025

Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
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Aπεργία για την Τρίτη (14/10) έχουν κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας) κατά νέου εργασιακού νομοσχεδίου. Στην απεργία συμμετέχουν με στάσεις εργασίας και τα μέσα μεταφοράς με αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων.

Συγκεκριμένα:

Μετρό και Ηλεκτρικός (Γραμμή 1) θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 17:00 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των απεργών στο συλλαλητήριο.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία, ωστόσο αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό.

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 10:00, ενώ τα οχήματα θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 20:00.

Αντίθετα, κανονικά αναμένεται να κινηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα λεωφορεία στις γραμμές που έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

«Καταργούνται κατακτήσεις δεκαετιών»

Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς σημειώνουν πως «το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας επιχειρεί να καταργήσει κατακτήσεις δεκαετιών και να διαλύσει το θεμελιώδες δικαίωμα στο 8ωρο.

Η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και της ελεύθερης κατάτμησης της κανονικής άδειας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Οι μισθωτοί στην Ελλάδα ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ενωση και δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά καταπόνηση και σωματική εξουθένωση.

Διεκδικούμε:

Άμεση απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου.

Μείωση του εβδομαδιαίου εργασιακού ωραρίου, όπως ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με πραγματικές αυξήσεις στους εργαζομένους».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 12:54
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