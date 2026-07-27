Optima για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, με οδηγό το διυλιστήριο

Η HELLENiQ ENERGY είναι προγραμματισμένο να ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το 2Q26e στις 5 Αυγούστου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, με τηλεδιάσκεψη (conference call) προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα στις 18:00 ώρα Ελλάδος.