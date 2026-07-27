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Optima για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, με οδηγό το διυλιστήριο
Αναλύσεις
14:15 - 27 Ιουλ 2026

Optima για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, με οδηγό το διυλιστήριο

Reporter.gr Newsroom
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Η HELLENiQ ENERGY είναι προγραμματισμένο να ανακοινώσει τα αποτελέσματα για το 2Q26e στις 5 Αυγούστου, μετά το κλείσιμο της αγοράς, με τηλεδιάσκεψη (conference call) προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Ενόψει της ανακοίνωσης η Optima σε ανάλυσή της αναμένει «προσαρμοσμένο» EBITDA ύψους €382 εκατ. (+73% ετησίως), κινούμενο από το ισχυρό περιβάλλον διύλισης, το οποίο υπερκάλυψε τη χαμηλή παραγωγή λόγω της συντήρησης στον Ασπρόπυργο που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο, και «προσαρμοσμένα» καθαρά κέρδη ύψους €205 εκατ. από €72 εκατ. το 2Q25.

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική καθαρή επίπτωση από τα αποθέματα και άλλα έκτακτα ύψους €200 εκατ. (λόγω της ετήσιας εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου), τα EBITDA και τα Καθαρά Κέρδη βάσει ΔΠΧΑ (IFRS) εκτιμώνται στα €582 εκατ. και €361 εκατ. αντίστοιχα, σε σύγκριση με EBITDA €112 εκατ. και καθαρές ζημίες €30 εκατ. το 2Q25.

Επιδόσεις ανά Τομέα

Όσον αφορά τις επιδόσεις ανά τομέα, αναμένουμε ότι το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή —η οποία υποστήριξε τα περιθώρια (cracks)— θα ενισχύσει τις επιδόσεις και τη ροή κερδοφορίας του διυλιστηρίου, αντισταθμίζοντας την υποτονική παραγωγή λόγω της ολοκλήρωσης της συντήρησης στη μονάδα του Ασπροπύργου τον Απρίλιο.

Πιο αναλυτικά, η κερδοφορία στο τρίμηνο επηρεάστηκε θετικά από:

  • Το ισχυρό περιβάλλον διύλισης: Το συνδυασμένο περιθώριο διύλισης αναφοράς (benchmark) διαμορφώθηκε στα $9,0/bbl, υψηλότερα από τα $5,2/bbl που καταγράφηκαν το 2Q25, αν και χαμηλότερα από τα $10,9/bbl του 1Q26.

Από την άλλη πλευρά:

  • Δυσμενής συναλλαγματική κίνηση: Η κίνηση του ισοζυγίου στο 2Q26 (μέση ισοτιμία €/$ στο 1,163 έναντι $1,134 το 2Q25) περιόρισε σε κάποιο βαθμό το περιθώριο διύλισης σε ευρώ.

  • Κέρδη αποθεμάτων: Η HE αναμένεται να αναφέρει σημαντικά κέρδη αποθεμάτων ύψους €200 εκατ., ως απόρροια των υψηλότερων ετήσιων τιμών πετρελαίου (μέση τιμή πετρελαίου στο 2Q26 στα $97,0/bbl, αυξημένη κατά $30,2 σε εβδομαδιαία βάση και κατά $19,2 σε τριμηνιαία βάση).

Με βάση τα παραπάνω η Optima αναφέρει:

  • Βλέπουμε το προσαρμοσμένο EBITDA διύλισης στα €288 εκατ. (+77% ετησίως).

  • Η συνεισφορά της εμπορίας (marketing) αναμένεται να παραμείνει ισχυρή στα €44 εκατ. (+7% ετησίως), υποστηριζόμενη από τις διεθνείς δραστηριότητες.

  • Στον τομέα των Πετροχημικών (Petchems), αναμένουμε ότι η εκτίναξη του περιθωρίου κατά τη διάρκεια του τριμήνου —λόγω της χαμηλότερης προσφοράς από τις χώρες του Κόλπου— θα υποστηρίξει την κερδοφορία του κλάδου, με τη συνεισφορά στο EBITDA να εκτιμάται στα €22 εκατ. (+100% ετησίως).

  • Τέλος, εκτιμούμε το EBITDA των ΑΠΕ (RES) και της εταιρείας κοινής ωφέλειας Enerwave στα €28 εκατ. (+300% ετησίως), με κατανομή 50%/50% μεταξύ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Λοιπά Στοιχεία Αποτελεσμάτων (P&L)

Προχωρώντας χαμηλότερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων, υποθέτοντας αποσβέσεις €85 εκατ., χρηματοοικονομικά έξοδα €30 εκατ. και πραγματικό φορολογικό συντελεστή 22%, τα «προσαρμοσμένα» καθαρά έσοδα του ομίλου διαμορφώνονται στα €205 εκατ. (Καθαρά Κέρδη ΔΠΧΑ στα €361 εκατ.).

Τέλος, λόγω των πρόσθετων αναγκών σε αποθέματα και των αυξημένων κεφαλαιουχικών δαπανών (capex), βλέπουμε περαιτέρω μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά περίπου €700 εκατ. κατά τη διάρκεια του τριμήνου σε <€2,0 δισ. (από €2.140 εκατ. το FY25 και €2.680 εκατ. το 1Q26).

Σχόλιο

Η κερδοφορία στο 2Q26 χαρακτηρίστηκε από το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης, το οποίο υπερκάλυψε με το παραπάνω τη σχετικώς αδύναμη παραγωγή (η μονάδα του Ασπροπύργου ανέβασε σταδιακά την παραγωγή της τον Απρίλιο μετά την εκτεταμένη συντήρηση στο 1Q26) και το υποτονικό δολάριο έναντι του ευρώ.

Όσον αφορά τα περιθώρια, τα ισχυρά περιθώρια διύλισης (cracks) ήταν ο κύριος παράγοντας ενίσχυσης λόγω των περιορισμένων εξαγωγών από τις χώρες του Κόλπου, ενώ η προμήθεια αργού πετρελαίου συνεχίστηκε απρόσκοπτα.

Κοιτάζοντας προς το υπόλοιπο του έτους, αναμένουμε παρόμοιες τάσεις κατά το 2H26, με ισχυρά περιθώρια διύλισης και περιορισμένη δυναμικότητα διύλισης. Συνολικά, κατά τη γνώμη μας, η HE είναι σε καλή θέση για να επιτύχει τις ετήσιες εκτιμήσεις μας για την κερδοφορία, ύψους ~€1,3 δισ. EBITDA και ~€620 εκατ. Καθαρών Κερδών.

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