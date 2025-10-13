Γαλλία: Πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης από την Αριστερά

Ούτε 24 ώρες μετά τη συγκρότηση της δεύτερης κυβέρνησης Λεκορνί, η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) – πιστή στη δέσμευσή της – προχώρησε στην κατάθεση πρότασης μομφής.

«Καταθέσαμε την πρόταση μομφής που θα ρίξει αυτή την κυβέρνηση», έγραψε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της LFI, Ματίλντ Πανό στο Χ, αναφέροντας επίσης ότι η πρόταση υπογράφεται από βουλευτές των Υπερπόντιων Εδαφών, κομμουνιστές, οικολόγους και το σύνολο της ομάδας των Ανυπότακτων.

«Ο Λεκορνί θα πέσει, και ο Μακρόν θα ακολουθήσει», προσέθεσε.

Παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Εθνικό Συναγερμό (RN) της Μαρίν Λεπέν να προηγείται σε ενδεχόμενες βουλευτικές εκλογές, ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν επιμένει ότι η Ανυπότακτη Γαλλία δεν πρόκειται να εξαφανιστεί από το πολιτικό σκηνικό.

«Αν αποφασίζεις να κάνεις εκλογές μόνο όταν ξέρεις πως θα τις κερδίσεις, τότε δεν είσαι δημοκράτης», δήλωσε χαρακτηριστικά στο RTL, στοχεύοντας ευθέως προς το RN.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν επιρρίπτει τις ευθύνες για την πολιτική αστάθεια στην αντιπολίτευση. Μιλώντας από τον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου βρίσκεται για τη διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα, δήλωσε: «Το μήνυμα που πρέπει να στείλει η Γαλλία είναι αυτό της σταθερότητας και της δύναμης. Όλοι έχουν καθήκον να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και όχι να ποντάρουν στην αστάθεια. Εδώ βρίσκομαι με την ιδιότητά μου ως εγγυητής των θεσμών».

Συνέχισε λέγοντας: «Έχω παρατηρήσει πολλές δηλώσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα και ζητώ από όλους να συνέλθουν. Να εργαστούν με σοβαρότητα και σεβασμό. Και να μην ξεχνούν ποτέ —είτε βρίσκονται στην κυβέρνηση είτε στο Κοινοβούλιο— ότι έχουν εντολή να υπηρετούν. Να υπηρετούν και να υπηρετούν. Να δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα του γαλλικού λαού».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Μακρόν υπογράμμισε: «Όσοι έσπειραν διχόνοια και εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά τις περιστάσεις, δεν στάθηκαν στο ύψος των στιγμών που περνά η χώρα. Οι πολιτικές δυνάμεις που κατέθεσαν πρόταση μομφής κατά του Φρανσουά Μπαϊρού και όσοι προσπάθησαν να πλήξουν τον Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την αναταραχή».