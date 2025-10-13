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Υπουργείο Πολιτισμού: Διακοπή ρεύματος προκάλεσε τη βλάβη στον ανελκυστήρα της Ακρόπολης
Ειδήσεις
12:27 - 13 Οκτ 2025

Υπουργείο Πολιτισμού: Διακοπή ρεύματος προκάλεσε τη βλάβη στον ανελκυστήρα της Ακρόπολης

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε χθες, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στον ανελκυστήρα της Ακρόπολης, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της Απελευθέρωσης της Αθήνας από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, στις 12 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης και των Κλιτύων η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας, με τη συμμετοχή αγήματος της Προεδρικής Φρουράς. Για τη διευκόλυνση ατόμων με κινητικά προβλήματα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών είχε μεριμνήσει για την παρουσία ειδικού τεχνικού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα.

Όπως αναφέρεται, στις 10:50 σημειώθηκε διακοπή φάσης της ηλεκτρικής παροχής στον Αρχαιολογικό Χώρο, λόγω έργων της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο ανελκυστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η διακοπή προκάλεσε βλάβη, η οποία δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί μέχρι τη λήξη λειτουργίας του Χώρου, παρά την άμεση παρέμβαση του τεχνικού και τη συνδρομή του προσωπικού της Εφορείας.

Καταλήγοντας, το Υπουργείο υπενθύμισε ότι ο ανελκυστήρας πλαγιάς έχει κατασκευαστεί με ειδικές προδιαγραφές για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή σοβαρά κινητικά προβλήματα. Ωστόσο, η συχνή και εκτεταμένη χρήση του από επισκέπτες που δηλώνουν απλώς δυσκολία στην ανάβαση οδηγεί σε έντονη φθορά και αυξημένες ανάγκες συντήρησης, γεγονός που συμβάλλει σε περιστασιακά τεχνικά προβλήματα.

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