Υπουργείο Πολιτισμού: Διακοπή ρεύματος προκάλεσε τη βλάβη στον ανελκυστήρα της Ακρόπολης

Σύμφωνα με το Υπουργείο, στις 12 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης και των Κλιτύων η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας, με τη συμμετοχή αγήματος της Προεδρικής Φρουράς. Για τη διευκόλυνση ατόμων με κινητικά προβλήματα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών είχε μεριμνήσει για την παρουσία ειδικού τεχνικού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα.
Όπως αναφέρεται, στις 10:50 σημειώθηκε διακοπή φάσης της ηλεκτρικής παροχής στον Αρχαιολογικό Χώρο, λόγω έργων της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο ανελκυστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η διακοπή προκάλεσε βλάβη, η οποία δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί μέχρι τη λήξη λειτουργίας του Χώρου, παρά την άμεση παρέμβαση του τεχνικού και τη συνδρομή του προσωπικού της Εφορείας.
Καταλήγοντας, το Υπουργείο υπενθύμισε ότι ο ανελκυστήρας πλαγιάς έχει κατασκευαστεί με ειδικές προδιαγραφές για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή σοβαρά κινητικά προβλήματα. Ωστόσο, η συχνή και εκτεταμένη χρήση του από επισκέπτες που δηλώνουν απλώς δυσκολία στην ανάβαση οδηγεί σε έντονη φθορά και αυξημένες ανάγκες συντήρησης, γεγονός που συμβάλλει σε περιστασιακά τεχνικά προβλήματα.