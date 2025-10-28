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Λαβράκια στους ελέγχους της ΑΑΔΕ: Χιλιάδες «βιοκαλλιεργητές» με φυτοφάρμακα και επιδοτήσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:50 - 28 Οκτ 2025

Λαβράκια στους ελέγχους της ΑΑΔΕ: Χιλιάδες «βιοκαλλιεργητές» με φυτοφάρμακα και επιδοτήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια μεγάλη διασταύρωση στοιχείων που αποκαλύπτει εκτεταμένες στρεβλώσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις, η ΑΑΔΕ εντόπισε χιλιάδες περιπτώσεις παραγωγών που δήλωναν βιολογικές καλλιέργειες, ενώ φαίνεται να αγόραζαν φυτοφάρμακα.

Την Παρασκευή, (24/10) η ΑΑΔΕ απέστειλε στον ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» λίστα με 9.600 ΑΦΜ παραγωγών που έχουν λάβει επιδοτήσεις για βιολογική γεωργία. Η λίστα προέκυψε από διασταύρωση των δηλωμένων αγορών φυτοφαρμάκων με τα στοιχεία των δικαιούχων επιδοτήσεων — ένα αίτημα που οι αγροτικοί συνεταιρισμοί θέτουν εδώ και χρόνια, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια.

Η ουσία είναι απλή: φυτοφάρμακα και βιολογική καλλιέργεια δεν συνυπάρχουν. Κι όμως, τα στοιχεία δείχνουν ότι σε χιλιάδες περιπτώσεις, επιδοτήσεις για «βιολογικά» προϊόντα δόθηκαν σε αγρότες που φαίνεται να χρησιμοποιούσαν χημικά σκευάσματα.

Ο ΕΛΓΟ, έχοντας παραλάβει τη λίστα, απευθύνθηκε ήδη στους πιστοποιητικούς οργανισμούς, ζητώντας έλεγχο για το αν τα τιμολόγια των παραγωγών δικαιολογούνται ή αν αφορούν αγορές με «χημεία». Αν αποδειχθεί πως χρησιμοποιήθηκαν μη επιτρεπτά προϊόντα, θα απαιτηθεί η επιστροφή των επιδοτήσεων.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για μεσάζοντες στην περιοχή των Γιαννιτσών, οι οποίοι φέρονται να παρότρυναν αγρότες να δηλώνουν ψευδώς βιολογικές καλλιέργειες, προκειμένου να εξασφαλίζουν υψηλότερες χρηματοδοτήσεις, όπως μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

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