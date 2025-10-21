Βιολογικά αγροτικά προϊόντα και επιδοτήσεις... made in Greece

Οι έλεγχοι στις αγροτικές επιδοτήσεις με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέδειξαν ένα παράπλευρο θέμα, "βαθιά ελληνικό". Το σαθρό τοπίο των βιολογικών προϊόντων.

Φυσικά, όπως και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τους παραγωγούς, καθώς η πηγή του προβλήματος εντοπίζεται στο πολιτικό σύστημα και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ηθελημένα ή άθελα, υπήρξε μία ασαφής διάταξη που διευκόλυνε τις απάτες. Για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων αρκούσε για χρόνια να υπάρχουν καλλιεργούμενα κτήματα. Κι ας μην υπήρχαν προϊόντα!

Με ένα καλό χωράφι και έναν... τυπικό έλεγχο, ο αγρότης έπαιρνε επιδότηση για βιολογικά προϊόντα και δεν τον ενοχλούσαν ποτέ ξανά για να δουν την παραγωγή του κλπ.

Αρκετοί παραγωγοί (δήθεν και μη) στράφηκαν έτσι μαζικά στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία αξιοποιώντας τους χαλαρούς κανονισμούς.

Τα επίσημα στοιχεία είναι ενδεικτικά του... πάρτι:

Ο αριθμός των παραγωγών που εντάχθηκαν στην βιολογική παραγωγή τριπλασιάστηκε μεταξύ 2021 και 2024.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΚReport, το 2021 οι παραγωγοί βιολογικών αγροτικών προϊόντων ήταν 35.813, το 2022 61.220 και το 2024 έφτασαν τους 116.886. Τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δείχνουν ότι το 17% της καλλιεργούμενης γης το 2024 ήταν αφιερωμένο σε βιολογικές καλλιέργειες.

Παράλληλα, αυξήθηκαν βέβαια και οι εταιρείες που πιστοποιούσαν βιολογικά προϊόντα. Από 4-5 που ήταν το 2021 «αυγάτισαν» σε 13.

Όπως και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι και σε αυτή η κυβέρνηση δρα εκ των υστέρων. Ελέγχει τις εταιρείες πιστοποίησης και παράλληλα ψάχνει πόσοι από όσους έπαιρναν επιδοτήσεις δεν ήταν πραγματικά δικαιούχοι. Στο μεταξύ, βέβαια, την πληρώνουν και πάλι οι νόμιμοι και οι σωστοί που δεν έχουν λάβει τις επιδοτήσεις που πράγματι δικαιούνται εδώ και μήνες, καθώς πρέπει να προηγηθούν οι έλεγχοι.

Αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα θα βρεις ακόμα ένα καράβι, παράνομες επιδοτήσεις και κυρίως απλήρωτους τίμιους αγρότες.

Και μιας και πιάσαμε την ποίηση ένας ακόμα στίχος ταιριάζει γάντι:

«Αμπέλια και χρυσές ελιές

Μοιάζεις Ελλάδα μου όπως θες

Φωτιά κι αέρας στο φως της μέρας

Τη μια ευρωπαία στο κλαρί

Την άλλη αρχαία προτομή

Γιατί γιατί»