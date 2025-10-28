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Βομβαρδισμοί στη Γάζα με εντολή Νετανιάχου – Κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας
Ειδήσεις
22:11 - 28 Οκτ 2025

Βομβαρδισμοί στη Γάζα με εντολή Νετανιάχου – Κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας

Reporter.gr Newsroom
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Εντολή για «σφοδρά πλήγματα» στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας.  

Υπάρχουν αναφορές ότι ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποιούν ήδη ηχηρά πλήγματα στην πόλη της Γάζας και ότι σημειώνονται σφοδρότατες εκρήξεις.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις είχαν στόχο μια περιοχή κοντά στο μεγαλύτερο εν λειτουργία νοσοκομείο στη βόρεια Γάζα. Από την πλευρά του, το Associated Press έκανε λόγο για ήχους πυροβολισμών από τανκ και εκρήξεις.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, από επίθεση σε γειτονιά νότια της πόλης της Γάζας.

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Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία αυτή ανάφλεξη οφείλεται στο γεγονός πως η Χαμάς παρέδωσε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) λείψανα που δεν ανήκαν σε κανέναν εκ των 12 σορών των ομήρων που περιμένει να παραλάβει το Ισραήλ, αλλά σε έναν όμηρο, η σορός του οποίου είχε επαναπατριστεί από το 2023.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα την ασφάλεια και στη συνέχεια έδωσε την εντολή στους IDF να πραγματοποιήσουν «αμέσως σφοδρές επιθέσεις».

Μάλιστα, λίγο πριν την ανακοίνωση, το Ισραήλ δήλωσε ότι η Χαμάς άνοιξε πυρ εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στη νότια Γάζα. Κατηγορεί, δε, την παλαιστινιακή οργάνωση για «σκόπιμο σχέδιο εξαπάτησης».

Επίσης, όπως αναφέρει το CNN, το Ισραήλ είχε ειδοποιήσει τις ΗΠΑ για τα επικείμενα χτυπήματα στη Γάζα.

Πάντως, σύμφωνα με μεταδόσεις διεθνών μέσων, η αμερικανική πίεση των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, ώστε να μη καταρρεύσει η εκεχειρία είναι ισχυρή, με τον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς να δηλώνει αισιόδοξος ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης.

Χαμάς: Το Ισραήλ ψάνχει λόγους να επιτεθεί

Η Χαμάς, από τη μεριά της, κατηγορεί το Ισραήλ πως όλα αυτά είναι προσχηματικά, προκειμένου να βρει νέους λόγους να επιτεθεί στη Γάζα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, το Ισραήλ παρεμποδίζει τις προσπάθειες αναζήτησης σορών στη Λωρίδα της Γάζας και καλεί τους μεσολαβητές να «επιτρέψουν στους αρμόδιους φορείς να εκτελέσουν τις ανθρωπιστικές τους αρμοδιότητες μακριά από πολιτικές και επιθετικές σκοπιμότητες».

Στο πλαίσιο αυτό, η Χαμάς ανακοίνωσε την αναβολή της παράδοσης άλλου νεκρού ομήρου λόγω των ισραηλινών επιθέσεων, επιρρίπτοντας στο Ισραήλ τις ευθύνες για την καθυστέρηση.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/10/2025 - 23:15
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