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ΑΑΔΕ-myAGRO: Απλουστεύσεις στην υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10:21 - 29 Αυγ 2026

ΑΑΔΕ-myAGRO: Απλουστεύσεις στην υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

Reporter.gr Newsroom
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 Η ΑΑΔΕ, σε στενή συνεργασία με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) προχωρά καθημερινά στην απλούστευση και βελτίωση των διαδικασιών, με βάση ερωτήματα που προέκυψαν κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 στο myAGRO.  

1. Εξουσιοδοτήσεις: Όλοι οι εξουσιοδοτούμενοι φορείς έχουν απρόσκοπτα πρόσβαση στις υποβαλλόμενες αιτήσεις. Για τη διευκόλυνση των φορέων, δίνεται η δυνατότητα μαζικών αποδοχών εξουσιοδοτήσεων από παραγωγούς.

2. Εκτυπώσεις Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής (ΔΚΕ) ΕΛΓΑ και Τελών Βόσκησης: Για τη διευκόλυνση των παραγωγών, καταργούνται οι δύο αυτές εκτυπώσεις, που απαιτούσαν υπογραφή, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, σάρωση και επισύναψη στην ΕΑΕ.

Ειδικά, η ΔΚΕ ΕΛΓΑ αντικαθίσταται με ειδικό ψηφιακό αρχείο, που παράγεται από το myAGRO και αποτυπώνει τη δήλωση του παραγωγού για τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ, που έχει επιλέξει.

3. ΙΒΑΝ: Συμπληρώνονται αυτόματα, ως προεπιλογή, οι ΙΒΑΝ, που είχαν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2025 για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, αφού ελεγχθεί η εγκυρότητά τους και επαληθευθεί ότι ο ΙΒΑΝ ανήκει στον παραγωγό.

4. Μισθωτήρια: Ξεκαθαρίστηκε στις σχετικές τεχνικές συναντήσεις ότι, στη φάση αυτή, δεν είναι αναγκαία η δήλωση των λεγόμενων «χειρόγραφων» μισθωτηρίων, με ετήσιο μίσθωμα μέχρι 960€, στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης της ΑΑΔΕ, καθώς αυτά θα δηλωθούν σε μεταγενέστερη φάση στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακίνητων (ΜΙΔΑ). Πάντως, όσοι επιλέξουν να το κάνουν, δεν θα έχουν κυρώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης, καθώς η δήλωση των μισθώσεων αυτών είναι προαιρετική (σχετική η ΠΟΛ. 1083/2017).

Επίσης, επισημαίνεται ότι, για όσα μισθωτήρια έχουν δηλωθεί στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης της ΑΑΔΕ, δεν απαιτείται υποβολή νέας δήλωσης μίσθωσης μετά τη λήξη της συμβατικής της διάρκειας, εάν δεν αλλάξουν οι όροι της μίσθωσης (πχ αύξηση τιμήματος), καθώς, σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν στο δίκαιο των μισθώσεων, μέχρι να δηλωθεί η λύση της μίσθωσης από τον ιδιοκτήτη, θεωρείται ότι αυτή είναι σε ισχύ.

Αντίθετα, για τα λεγόμενα «χειρόγραφα μισθωτήρια», απαιτείται ανανέωση, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία από τον ιδιοκτήτη και δυνατότητά του να δηλώσει λύση της μίσθωσης, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εφαρμογή τεκμηρίου συνέχισης της μίσθωσης.

Υπενθυμίζεται εκ νέου ότι δεν απαιτείται η ανάρτηση χειρόγραφων μισθωτηρίων στην εφαρμογή myAGRO.

Μισθώσεις από θανόντα ιδιοκτήτη: Δεν απαιτείται δήλωση νέου μισθωτηρίου με κληρονόμους, σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη από 1.1.2026 και μετά.

5. ΚΑΕΚ: Δρομολογούνται μια σειρά από λύσεις στις περιπτώσεις, όπου ο ΑΦΜ των ιδιοκτητών του ΚΑΕΚ του αγροτεμαχίου, όπως δίνεται στην ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας από το Κτηματολόγιο, δεν ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του ΚΑΕΚ του ιδιοκτήτη, που δηλώνεται από τον παραγωγό στο myAGRO. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές, ο παραγωγός θα δηλώνει το λόγο για τον οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής επικαιροποιηθεί η εικόνα ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, ώστε να ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης και στη συνέχεια να ελέγχεται η ακρίβεια όσων δηλώνει ο παραγωγός.

Αντίστοιχη λύση δρομολογείται και για τα λεγόμενα ΚΑΕΚ αγνώστου ιδιοκτήτη.

Ταυτόχρονα, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου για τη δέουσα επιμέλεια και την ευθύνη των εξουσιοδοτούμενων φορέων (Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, Γεωπόνοι, Γεωτεχνικοί, Κτηνίατροι, Λογιστές και Λογιστικά Γραφεία), μετά από διαβούλευση με την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΩΤΕΕ. Στόχος είναι, με την εξειδίκευση των διατάξεων του ν. 5264/2025, να διαμορφωθεί ένα σύνολο κανόνων, που αφενός διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους με διαφάνεια και επαγγελματική ακεραιότητα και αφετέρου καθορίζει τα όρια της ευθύνης των φορέων, που υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών, με βάση όσα είναι εύλογα να ελέγχουν κατά την υποβολή της αίτησης. Η σχετική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η ΑΑΔΕ είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τους θεσμικούς φορείς των παραγωγών και των φορέων υποβολής αιτήσεων, ώστε να αντιμετωπίζονται απορίες και ζητήματα κατά την υποβολή της δήλωσης, αλλά και επιμέρους τοπικές ιδιαιτερότητες, με στόχο η υποβολή των αιτήσεων να ολοκληρωθεί ομαλά, προς όφελος των πραγματικών παραγωγών και δικαιούχων των ενισχύσεων.

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