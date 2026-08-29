Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται έως δύο ενοίκια – Εισοδηματικά όρια και ημερομηνίες

Αλλάζουν τα δεδομένα για την επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους καθώς η νέα κρατική απόφαση εξειδικεύει το πλαίσιο για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης. Οι νέες ρυθμίσεις ξεκαθαρίζουν ποιοι δικαιούνται τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου και ποιοι μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να φτάσουν συνολικά στην επιστροφή δύο ενοικίων, καθώς και τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια. Για αυτούς, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, η ενίσχυση αντιστοιχεί σε δύο δωδέκατα του ετήσιου ενοικίου, δηλαδή πρακτικά σε δύο μηνιαία μισθώματα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια και ο δικαιούχος υπηρετεί στην ελληνική περιφέρεια.

Την ίδια στιγμή, αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια που ισχύουν για τη γενική επιστροφή ενοικίου προς τους ενοικιαστές, ενώ αποσαφηνίζεται και το ποιοι θεωρούνται μονογονεϊκές οικογένειες. Η ειδική ενίσχυση αφορά εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς οι οποίοι υπηρέτησαν στην περιφέρεια για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.

Η οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται σε δύο δωδέκατα του συνολικού ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος για την κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Παράδειγμα: Εάν μέσα σε ένα έτος έχουν καταβληθεί συνολικά 7.200 ευρώ σε ενοίκια, το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 1.200 ευρώ, δηλαδή αντιστοιχεί σε δύο μηνιαία μισθώματα των 600 ευρώ.

Εάν ο δικαιούχος έχει αλλάξει κύρια κατοικία και μέσα στο ίδιο έτος έχει συνάψει περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, τα καταβληθέντα ενοίκια αθροίζονται και η ενίσχυση υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού. Αντίστοιχα, στον υπολογισμό μπορούν να συμπεριληφθούν και τα ενοίκια δευτερεύουσας κατοικίας που βρίσκεται στην περιοχή όπου υπηρετεί ο δικαιούχος.

Στην περίπτωση που κάποιος δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος.

Σε κάθε περίπτωση, το άθροισμα των ενισχύσεων από τα δύο μέτρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ ετησίως, ενώ το ανώτατο αυτό ποσό αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Χωρίς αίτηση η χορήγηση της ενίσχυσης – Τα βήματα της διαδικασίας

Οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση. Ο υπολογισμός θα πραγματοποιείται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις μίσθωσης.

Η διαδικασία θα γίνει ως εξής:

Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης θα αποστείλει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των εκπαιδευτικών και των υγειονομικών που υπηρέτησαν στην περιφέρεια.

Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη συνέχεια σε διασταύρωση των συγκεκριμένων στοιχείων με τις ενεργές μισθώσεις κατοικιών, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν το ακίνητο που νοικιάζει ο δικαιούχος βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούσε κατά το έτος αναφοράς.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Παράλληλα, ο αριθμός της συγκεκριμένης δήλωσης μίσθωσης θα πρέπει να έχει καταχωριστεί στη φορολογική δήλωση του μισθωτή για το αντίστοιχο ενοίκιο κύριας ή και δευτερεύουσας κατοικίας. Εάν έχει υπάρξει τροποποίηση της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης. Υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η σχετική δήλωση μπορεί να συμπεριληφθεί ακόμη και σε εκπρόθεσμη τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Η καταβολή της ενίσχυσης προβλέπεται να γίνεται μία φορά τον χρόνο, έως το τέλος Νοεμβρίου, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Ειδικά για την ενίσχυση που αφορά το 2025 και υπολογίζεται με βάση τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2024, η πληρωμή προβλέπεται να πραγματοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία των εκπαιδευτικών και υγειονομικών που υπηρετούσαν κατά το 2024, ενώ για την ενίσχυση του 2026 θα ληφθούν υπόψη όσοι υπηρέτησαν στην περιφέρεια κατά το 2025.

Πώς θα υπολογίζεται το ποσό

Η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε διασταύρωση των στοιχείων των μισθώσεων με τις φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό του ενοικίου που προκύπτει από τα διαθέσιμα φορολογικά δεδομένα.

Η απόφαση προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει απόκλιση μεταξύ του μισθώματος που προβλέπει το συμβόλαιο και του ποσού που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής. Εφόσον ο ιδιοκτήτης έχει δηλώσει ανείσπρακτα ενοίκια, ο υπολογισμός της ενίσχυσης θα γίνεται με βάση το ποσό που έχει αναγραφεί στη φορολογική του δήλωση.

Νέα εισοδηματικά όρια για τη γενική επιστροφή ενοικίου

Με την ίδια απόφαση αναπροσαρμόζονται και τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για τη γενική επιστροφή ενοικίου.

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθορίζεται πλέον ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμο.

για άγαμο. Έως 35.000 ευρώ για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί .

για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση . Έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσαύξηση 000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, αποσαφηνίζεται ο ορισμός της μονογονεϊκής οικογένειας για την εφαρμογή του μέτρου. Ως μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται εκείνη που αποτελείται αποκλειστικά από έναν γονέα και ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά. Τα παιδιά μπορεί να είναι είτε ανήλικα είτε ενήλικα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος.