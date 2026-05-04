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Εθνική Τράπεζα: Εξοφλεί πρόωρα ομόλογα ύψους £200 εκατ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:18 - 04 Μάι 2026

Εθνική Τράπεζα: Εξοφλεί πρόωρα ομόλογα ύψους £200 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη Δευτέρα (4/5) ότι προχωρά σε πρόωρη αποπληρωμή ομολόγων MREL ύψους 200 εκατ. λιρών, ασκώντας το δικαίωμα αγοράς (call option) πριν τη λήξη τους το 2027, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υποχρεώσεών της και της συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (ο Εκδότης) ανακοινώνει στους επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014 για τη χειραγώγηση της αγοράς (MAR) και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, ότι έχει ασκήσει το δικαίωμα αγοράς (call option) σε σχέση με το σύνολο των ανεξόφλητων Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) συνολικού ποσού £200.000.000 που λήγουν στις 2 Ιουνίου 2027 (XS2562483441) (οι Ομολογίες) και έχουν εκδοθεί την 2α Δεκεμβρίου 2022 υπό το €5.000.000.000 Global Medium Term Note Πρόγραμμα του Εκδότη (το Πρόγραμμα). Οι Ομολογίες θα αποπληρωθούν στην ονομαστική τους αξία όπως προβλέπεται στον Όρο 10.3 των Ομολογιών. Δεδουλευμένοι αλλά μη εισέτι καταβληθέντες τόκοι θα καταβληθούν όπως ορίζουν οι όροι των Ομολογιών.

Το υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου των Ομολογιών ανέρχεται στο ποσό των £30.934.000.

Σύμφωνα με τον όρο 10.12, ο Εκδότης έχει εξασφαλίσει την συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL Requirements), όπως ορίζονται στους Όρους, προκειμένου να αποπληρώσει τις Ομολογίες, πριν την άσκηση του δικαιώματος αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 13:21
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